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娛樂 音樂

周子瑜台灣現蹤！遭爆從TWICE單飛 密會蔡依林前老闆原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕南韓女團TWICE的成員周子瑜本月將過25歲生日，她前陣子放假回到台灣，被爆與天王天后幕後推手陳澤杉碰面，未來約滿有意單飛發展個人事業；對此，陳澤杉稍早受訪回應：「我和她父母是好朋友，她回來剛好那天有展覽，我們一起去看。」認了私下有碰面。　

TWICE人氣成員周子瑜。（翻攝IG）TWICE人氣成員周子瑜。（翻攝IG）

周子瑜這次回台灣半個月，期間現身台北富邦美術館，朝聖路易絲．布爾喬亞展覽，並與著名展品「巨型蜘蛛」合照。據了解，當天周子瑜跟著媽媽看展，同行的還有國際知名舞蹈家許芳宜以及陳澤杉。

周子瑜上月回台灣看展，搶看大蜘蛛。（翻攝IG）周子瑜上月回台灣看展，搶看大蜘蛛。（翻攝IG）

華納音樂大中華區前總裁陳澤杉縱橫娛樂圈多年，打造過許多巨星大咖，曾與蔡依林、孫燕姿、林俊傑、蕭敬騰等天王天后合作。

近來傳出周子瑜與JYP的合約在今年期滿，她可能跟公司簽團體約續留TWICE繼續巡演，不過會選擇單飛，全力衝刺個人的演藝事業，這次她返台與陳澤杉碰面，讓人好奇未來是否會展開合作。

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