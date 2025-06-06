消失多年！羅志祥愛徒單飛回歸全脫了 變身超猛壯男

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團C.T.O.成員薛恩單飛發片，沉寂多年的他藉由新歌，要傳達歸零出發、堅持夢想的心情，不忘感謝粉絲：「謝謝你們一直都在，我才有勇氣走到今天。」一路栽培他至今的恩師羅志祥也獻上滿滿鼓勵。

薛恩裸身拍攝專輯視覺照。（華納音樂提供）

薛恩單飛造型大突破，包括露出壯碩背肌，是他首次以身材作為視覺看點。他透露從接到通知到拍攝僅有一個月時間，馬上展開高強度訓練與飲食控管，「有一次朋友約吃我最愛的麻辣鍋，但我只帶了一盒肉，用清水自己煮來吃，當下真的覺得有夠痛苦。」

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還有許多粉絲敲碗喊，下次想看胸肌和腹肌，對此他靦腆回應：「我還只是健身新手啦，還有很多不夠滿意的地方，這次露背已經是過了很大一關。等心理那道坎真的過了，再來展示給大家！」

對於單飛的心情，薛恩表示：「過去有團員在可以互相打氣，現在是一個人上場，責任感和壓力都變得更大，也激勵我把每個細節做到最好。」

薛恩單飛推出創作新歌《別離開》。（華納音樂提供）

薛恩挑戰創作寫下新歌《別離開》，受訪坦言壓力極大，「充滿很多未知，也非常緊張，但也讓我更期待自己可以做到什麼。」

至於老闆羅志祥的評價如何，薛恩表示：「第一次放給老師聽的時候超緊張，好在他給我很多實質建議，讓我能更有方向地完成作品。」他不忘補充：「能有這樣的資源跟前輩願意陪我走這一段，真的很感謝，也希望可以把大家的期待轉化成成品給大家看到。」他更自爆喜訊，接下來會發行實體專輯，「希望能夠透過這張專輯讓大家看到我的成長和不一樣。」

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