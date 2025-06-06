男嗆孕婦不讓博愛座！竟吐口水罵：拿懷孕當藉口

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕博愛座糾紛時有所聞，最近韓國電影《聖母殺手》中的片段引起網友怒火，原來是一名男子要孕婦讓座，不但朝對方吐口水，還嗆聲「妳們女人不結婚、不生孩子，為了方便，才拿孕婦當藉口吧」，讓人看了相當火大。

《聖母殺手》的預告中，男子打孕婦還嗆聲。（翻攝自YouTube）

韓國電影《聖母殺手》今天（6日）釋出的首支前導預告中，捷運車廂內，一名壯漢無預警地朝博愛座孕婦吐痰，還對孕婦爆粗口、動拳腳，行徑粗暴令人髮指，而滿車乘客竟鴉雀無聲。就在眾人袖手旁觀之際，李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」現身，隨著車廂搖晃悄然逼近，冷靜地將藏有劇毒的髮簪刺入壯漢頸後，列車抵站，壯漢當場斃命。

請繼續往下閱讀...

《聖母殺手》的預告中，男子朝孕婦吐口水。（翻攝自YouTube）

這場看似意外的死亡，實為一場精準的殺手行動，經常作為垃圾車音樂的《給愛麗絲》在預告中不但畫龍點睛，更揭露全片核心──這場「清除社會垃圾」的殺手行動。《聖母殺手》改編自韓國文學史上最強殺手小說《破果》，由李慧英、金聖喆、金武烈、申始雅演出，憑藉拳拳到肉的動作場面、實力派演員陣容與極具共鳴的社會題材，短短數日便突破50萬觀影人次，勇奪新片票房冠軍。

《聖母殺手》台灣定檔於7月18日上映。（鴻聯國際提供）

李慧英一改過往優雅形象，在《聖母殺手》中飾演冷酷無情的傳奇殺手「爪角」。（鴻聯國際提供）

《聖母殺手》預告中，女乘客稱自己是孕婦，反而被打。（翻攝自YouTube）

定檔海報也於今日同步曝光，畫面中由李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」一身黑衣、神情冷冽，手持藏有劇毒的髮簪直指對方喉頭，殺氣十足。而她對峙的對象，正是由金聖喆飾演的神祕殺手「鬥牛」，雖未現身於前導預告中，但海報中角色間一觸即發的緊張關係，也預示《聖母殺手》不僅是一場對社會敗類的制裁，更是一場殺手與殺手之間的極限對決，為電影劇情增添更多懸念。電影將於7月18日全台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法