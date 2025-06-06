瑞莎宣布「I am back」重返演藝圈 想揪混血萌女拍節目

〔記者蕭方綺／台北報導〕近年專注於韻律體操教練工作的瑞莎，近日高調宣告「I am back」，原來是她擔任台灣潔淨居家清潔用品品牌的首位代言人。除了媽媽與瑞星體操教練的身分，瑞莎也透露今年將重回演藝圈，投入更多時間在主持與演戲上，「其實我對主持、演戲一直都很有興趣，今年希望能有更多不同的嘗試。女兒面對鏡頭也非常自然，有時候還會主動想上鏡頭。如果有機會，我也很願意和女兒一起拍節目、拍廣告，應該會很好玩。」

瑞莎笑稱自己是「自然派，但不馬虎」的媽媽。（淨毒五郎提供）

作為代言人，瑞莎也提到自己很在意孩子接觸的東西是否安全。因產品無毒、安全，瑞莎也樂於讓孩子一起參與打掃。她笑說：「有一次我帶兩個孩子一起打掃，從擦桌子、洗水果、拖地一路忙到黃昏。我老公一回家看到我們還在清潔，就忍不住笑說：你們怎麼能光打掃就搞一個下午，超可愛的！以後搞不好可以不用請人來打掃了。」

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她也坦言，平常家務大多由家人分擔，這次親自參與清潔，反而變成和孩子們的一段珍貴時光。「雖然是在做家事，但因為大家一起動手，過程反而變得很開心。我很珍惜這樣的片刻。對我來說，讓孩子從小參與簡單的家務，不只是幫忙，更是一種生活教育。」

瑞莎曝未來工作計畫，將移部分回演藝事業。（淨毒五郎提供）

談到自己的清潔標準，瑞莎笑稱自己是「自然派，但不馬虎」。她說：「我很重視孩子吃的、碰的東西乾不乾淨，不過我也相信台灣人常說的那句『不乾不淨，吃了沒病』。像我們出去露營，有時烤肉烤焦了，我也會剪一剪繼續吃，生活就是要有點彈性。」

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