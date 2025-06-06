夫妻接力來台！ASH ISLAND八月降臨寶島 CHANMINA愛女兒喊不能死

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國嘻哈歌手ASH ISLAND舉行世界巡演，台灣站將在8月1日登場，地點在西門町WESTAR，門票將於後天（8日）於KKTIX開賣。而他的太太恰米娜CHANMINA則是在9月20日於Zepp New Taipei開唱，門票將於9日開放抽選，喜歡夫妻倆的粉絲不要錯過。

ASH ISLAND Voice Memo Black Rose世界巡演首爾場售罄後直攻台灣。（Midnight Records提供）

ASH ISLAND、恰米娜CHANMINA在去年宣布結婚，兩人育有一個女兒，夫妻倆工作育兒兩不誤，ASH ISLAND的世界巡演 在4月5日於首爾開跑，最近還參加了節目《House of Girls》，而恰米娜CHANMINA不但擔任女團HANA的製作人，還帶著「CHANMINA AREA OF DIAMOND 3」展開全新巡演。

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ASH ISLAND將為台北帶來夏季最強韓風饒舌。（Midnight Records提供）

恰米娜CHANMINA在今年3月受訪，分享女兒出生的心情，表示在孩子出生之前，覺得「現在就死了也沒有遺憾」，比起怎麼活下去，更多是該如何死去。但現在有了女兒，她開始覺得「必須活下去」，「我跟她多說一句話，想再多聊一小時，有這樣的想法真的很不可思議，想要在孩子長大之後，面對迷惘時幫助她，但如果我死了就沒辦法做到了，盡可能的長久的守護著她。」

ASH ISLAND、恰米娜CHANMINA去年結婚，夫妻倆雙雙來台開唱。（翻攝自IG）

至於丈夫ASH ISLAND在2019年推出首張個人專輯《ASH》後打開知名度，過去發行的《MELODY》、《Paranoid》等歌曲，已在YouTube與各大音樂串流平台累積數千萬次點播，成為韓國新生代最具代表性的Rapper之一。他的音樂風格融合抒情與饒舌，特別擅長以旋律化的R&B搭配饒舌演繹，展現出與傳統硬派嘻哈不同的個人魅力。

此外，ASH ISLAND在2024年創立了自己的音樂廠牌Midnight Records展現出他在音樂製作和藝術方向上的自主性與創新精神。此次世界巡演的舞台美術設計製作由韓國頂尖團隊策劃，確保每一場演出都能呈現出他獨特的音樂理念與視覺美學。從舞台設計到燈光音效，無不體現出他對細節的極致追求，為觀眾帶來沉浸式的演出體驗。

演出/售票資訊：

演出日期｜2025/8/1（五）

演出時間｜19:00

活動地點｜WESTAR （台北市萬華區漢中街116號8樓）

啟售時間｜2025/6/8 （日） 17:00

購票平台｜KKTIX https://fengyu.kktix.cc/events/75bad6ca

提醒｜請樂迷提早入場，遵守現場規範，相關票務與入場須知請參考主辦單位公告。

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