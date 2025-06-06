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娛樂 日韓

夫妻接力來台！ASH ISLAND八月降臨寶島 CHANMINA愛女兒喊不能死

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國嘻哈歌手ASH ISLAND舉行世界巡演，台灣站將在8月1日登場，地點在西門町WESTAR，門票將於後天（8日）於KKTIX開賣。而他的太太恰米娜CHANMINA則是在9月20日於Zepp New Taipei開唱，門票將於9日開放抽選，喜歡夫妻倆的粉絲不要錯過。

ASH ISLAND Voice Memo Black Rose世界巡演首爾場售罄後直攻台灣。（Midnight Records提供）ASH ISLAND Voice Memo Black Rose世界巡演首爾場售罄後直攻台灣。（Midnight Records提供）

ASH ISLAND、恰米娜CHANMINA在去年宣布結婚，兩人育有一個女兒，夫妻倆工作育兒兩不誤，ASH ISLAND的世界巡演 在4月5日於首爾開跑，最近還參加了節目《House of Girls》，而恰米娜CHANMINA不但擔任女團HANA的製作人，還帶著「CHANMINA AREA OF DIAMOND 3」展開全新巡演。

ASH ISLAND將為台北帶來夏季最強韓風饒舌。（Midnight Records提供）ASH ISLAND將為台北帶來夏季最強韓風饒舌。（Midnight Records提供）

恰米娜CHANMINA在今年3月受訪，分享女兒出生的心情，表示在孩子出生之前，覺得「現在就死了也沒有遺憾」，比起怎麼活下去，更多是該如何死去。但現在有了女兒，她開始覺得「必須活下去」，「我跟她多說一句話，想再多聊一小時，有這樣的想法真的很不可思議，想要在孩子長大之後，面對迷惘時幫助她，但如果我死了就沒辦法做到了，盡可能的長久的守護著她。」

ASH ISLAND、恰米娜CHANMINA去年結婚，夫妻倆雙雙來台開唱。（翻攝自IG）ASH ISLAND、恰米娜CHANMINA去年結婚，夫妻倆雙雙來台開唱。（翻攝自IG）

至於丈夫ASH ISLAND在2019年推出首張個人專輯《ASH》後打開知名度，過去發行的《MELODY》、《Paranoid》等歌曲，已在YouTube與各大音樂串流平台累積數千萬次點播，成為韓國新生代最具代表性的Rapper之一。他的音樂風格融合抒情與饒舌，特別擅長以旋律化的R&B搭配饒舌演繹，展現出與傳統硬派嘻哈不同的個人魅力。

此外，ASH ISLAND在2024年創立了自己的音樂廠牌Midnight Records展現出他在音樂製作和藝術方向上的自主性與創新精神。此次世界巡演的舞台美術設計製作由韓國頂尖團隊策劃，確保每一場演出都能呈現出他獨特的音樂理念與視覺美學。從舞台設計到燈光音效，無不體現出他對細節的極致追求，為觀眾帶來沉浸式的演出體驗。

演出/售票資訊：

演出日期｜2025/8/1（五）

演出時間｜19:00

活動地點｜WESTAR （台北市萬華區漢中街116號8樓）

啟售時間｜2025/6/8 （日） 17:00

購票平台｜KKTIX https://fengyu.kktix.cc/events/75bad6ca

提醒｜請樂迷提早入場，遵守現場規範，相關票務與入場須知請參考主辦單位公告。

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