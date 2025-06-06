網紅「饅頭媽」再陷小三風波！繼母「戲說一姐」罕嗆7字轟「渣男」

〔記者蕭方綺／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯的IG有46.1萬人追蹤，她近日被爆與已有交往對象的男子戀愛，再度陷入小三疑雲。男方的原配跳出來還原交往經過，強調饅頭媽並不知情，整起事件應由男方負責。八點檔演員陳小菁也罕見發限時動態怒嗆「渣男」，疑似為繼女「饅頭媽」抱不平，引發網友熱議。面對爭議，饅頭媽並未回應，仍高調舉辦生日派對、在社群平台曬照慶生。

網紅「饅頭媽」林榆芯的IG有46.1萬人追蹤。（翻攝自IG）

47歲的陳小菁有「戲說一姐」封號，她2011年嫁給大她12歲的林佐岳，也就是「饅頭媽」的生父，婚後育有一女。面對饅頭媽再度捲入小三風波，陳小菁在IG罕見發聲痛罵，「簡單說就是渣男」，態度強硬。由於她過去鮮少公開評論家庭事務，這番發聲被解讀為「挺自家人」。

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然而整起「饅頭媽再陷入小三事件」源於有女網友在饅頭媽的直播中留言質問：「可以詢問一下為什麼你新男友是跟別人同款男友？」之後更公開指控男方與饅頭媽出遊、過夜，認為男方劈腿。該名正牌女友表示，她多年來陪伴男方創業、開精品店，卻被男方以「饅頭媽能幫他找資源」為由另結新歡，並逐漸冷淡對待原有感情。

陳小菁曬出全黑圖，並用白字寫下「簡單說，就是渣男」聲援。（翻攝自IG）

事件延燒後，被指控的男方女友跳出來發聲明澄清，表示「今天的風波我才得知，饅頭媽是不知情的，她不知道男方已有女友」，並強調整起事件的矛頭應該針對男方，不應波及其他人，甚至表示既然男方選擇這樣的方式，那就是他的選擇，自己只能認栽，「這些年的陪伴只是我看錯人」。她也提到事件有太多未知的細節，希望外界不要再誤會或責怪她牽連無辜。

雖然男方的正牌女友發聲替饅頭媽緩頰，但輿論仍呈現兩極。饅頭媽方面則未回應任何指控，反而照常在社群媒體分享高調慶生行程，以火辣造型現身夜店與朋友狂歡，看來並未受爭議影響。

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