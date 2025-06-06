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娛樂 電視

啦啦隊女神吐真心話！南珉貞鬆口愛情觀 李雅英自我要求高

〔記者侯家瑜／台北報導〕近年韓籍啦啦隊女神紛紛加入中華職棒掀起韓流旋風，Fubon Angels成員「國民表妹」李雅英與「台妹小南」南珉貞近日合體接下PC遊戲《誅仙世界》代言，扮成古裝女俠拍攝廣告，在花博爭艷館被眼尖民眾捕捉，引發熱議。兩人昨日正式釋出代言影片，不僅化身遊戲「陣營應援大使」，還在現場互虧中文爛到爆笑，南珉貞更自嘲：「我可能當外送員比較輕鬆，至少不用講中文！」

李雅英以仙氣十足的白衣扮演「天衡盟」代表陸雪琪。（艾玩天地提供）李雅英以仙氣十足的白衣扮演「天衡盟」代表陸雪琪。（艾玩天地提供）

在廣告中，李雅英以仙氣十足的白衣扮演「天衡盟」代表陸雪琪，南珉貞則穿上綠衣飾演「逍遙宗」代表碧瑤，兩人現場爭搶工作人員加入自己的陣營，笑果十足。被問到角色想法，理性內斂的南珉貞表示，自己的愛情觀跟碧瑤有很大的差異，她提到自己是一個很理性及被動的人，大部分的時候都是扮演著等待、鼓勵及支持的角色，不會對另一半生氣或是強求太多，所以她看見碧瑤為愛追求甚至犧牲生命的樣子，也讓她感到很衝擊又敬佩。

南珉貞穿上綠衣飾演「逍遙宗」代表碧瑤。（艾玩天地提供）南珉貞穿上綠衣飾演「逍遙宗」代表碧瑤。（艾玩天地提供）

李雅英以仙氣十足的白衣扮演「天衡盟」代表陸雪琪。（艾玩天地提供）李雅英以仙氣十足的白衣扮演「天衡盟」代表陸雪琪。（艾玩天地提供）

南珉貞穿上綠衣飾演「逍遙宗」代表碧瑤。（艾玩天地提供）南珉貞穿上綠衣飾演「逍遙宗」代表碧瑤。（艾玩天地提供）

李雅英則是表示因為一直以來對自我要求非常高，雖然大家常常稱呼她為女神或是仙氣十足等，但她卻認為自己其實內心是非常剛毅的類型，加上過去就聽過《誅仙》，對「善與惡的界線」對這段故事印象很深刻，所以在這次拍攝時能夠快速帶入角色情緒中，自己也非常欣賞陸雪琪剛烈又獨立個性。

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