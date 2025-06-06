木曜再合體！泱泱爆哭感謝力挺 坤達一句話笑翻全場

泱泱（左起）與坤達及百祥合體。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕昔日《木曜4超玩》成員再度合體！泱泱近日在自家YouTube頻道推出新節目，邀請前製作人百祥與老戰友坤達一同上節目，三人一邊小酌、一邊暢聊舊時光，氣氛溫馨又感人。沒想到錄到一半，泱泱竟然當場淚崩，讓觀眾也隨之動容。

節目中泱泱問道：「你們是彼此真正的好朋友嗎？」百祥立刻情緒激動回應：「我跟達哥吃飯的次數，不知道比你（泱泱）多多少次！」更透露即使木曜團隊各自發展，私下依然保持聯繫，關係未曾疏遠。

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泱泱（左起）與坤達及百祥合體。（翻攝YouTube）

進入真心話環節時，泱泱動情地說：「其實看到達哥願意來上我的節目，我覺得很不真實。原本只是抱著試試看的心情邀請，讓我真的很感動。」話語中滿是感激與暖意。

錄影尾聲情緒更是堆疊到最高點，泱泱忍不住落下眼淚，哽咽表示：「因為一起工作太久，一想到要有一陣子見不到彼此，就會覺得很捨不得……我也知道自己預算不多，謝謝你們願意傾囊相助。」

泱泱忍不住落淚，感謝坤達及百祥傾囊相助。（翻攝YouTube）

場面一度感傷，沒想到坤達突然開起玩笑，緩解氣氛：「你知道我為什麼不敢吃桌上的東西嗎？因為我怕吃了等一下要還錢啊！」一句話讓大家笑成一片，也讓節目在淚水與笑聲中圓滿收尾。

泱泱最後也表示，希望以後有更多機會一起拍攝。從三人的互動中，可以看出木曜成員之間的好交情，讓老粉絲們感到既懷念又感動。

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