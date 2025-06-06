卡司不輸跨年 2025雲西海洋音樂季告五人、玖壹壹壓軸演出

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林年度重大活動之一「雲西海洋音樂」將在7月26、27日在四湖三條崙海水浴場登場，主視覺與人氣療癒系IP柴語錄跨界合作，主視覺及演出團隊卡司公開即引起熱烈討論。縣府文化觀光處長陳璧君表示，今年不僅系列活動精彩，演出卡司也超強由告五人、玖壹壹壓軸，歡迎全國民眾來享受最Chill的夏日假期。

雲西海洋音樂季最受小朋友歡迎的戲水遊戲。（資料照，記者黃淑莉攝）

2025雲西海洋音樂季主視覺融入大量音樂與海洋元素，圖中3隻柴語錄角色造型搖滾、穿著花襯衫，手上分別拿著麥克風、吉他與合成器，展現音樂節的熱情與自由。

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雲西海洋音樂季每年吸引許多遊客參加。（資料照，記者黃淑莉攝）

陳璧君指出，2025雲西海洋音樂季主以「音樂覺醒・聲浪無界」貫穿全場，並規劃有5大主題活動包括，探索、冒險、永續、音樂、美食，6大活動內容包括，夏日音樂派對、柴語錄風格市集、冒險樂園打卡任務、國際沙灘秀及兒童清涼水樂園，讓遊客白天玩水放鬆，夜晚感受音浪。

2025雲西海洋音樂季主視覺與人氣療癒系IP柴語錄跨界合作，公開即引起熱議，（雲縣府文觀處提供）

雲西海洋音樂季提供SUP立式划漿體驗。（雲縣府文觀處提供）

文觀處說，最受矚目演出卡司，邀請到告五人、玖壹壹、原子邦妮、傻子與白痴、甜約翰等樂團，橫跨流行、搖滾、電子與嘻哈曲風；另外現場還提供SUP立式划漿、風翼水翼板等免費水上活動體驗。最新活動資訊請持續關注慢遊雲林、雲林縣政府文化觀光處、雲西海洋音樂季的FB粉專。

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