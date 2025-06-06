瘦子一句「你後面有車」掀熱潮 網紅、小編搶搭熱度特快車！

瘦子一句「你後面有車！」掀起熱潮。（資料照，本色提供）

〔記者胡御柔／台北報導〕近期頑童MJ116回歸話題不斷，全網瘋傳的不僅是新歌，還有一句出自瘦子之口的突發金句：「你後面有車！」這句話近期在各大社群平台掀起熱潮，意外成為網友爭相模仿的爆紅哏。

原來事情發生在瘦子與大淵的直播中，當時瘦子突然緊張大喊：「你後面有車！」讓正在鏡頭前的大淵一臉困惑，其實他是站在停著的車子前方，並非馬路中央，虛驚一場。大淵則幽默回應：「我知道啦，我在打工啦！」一來一往笑翻粉絲，金句就此誕生。

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這句「你後面有車！」意外成為最新迷因，迅速席捲社群。不只百萬網紅DodoMan翻拍重現瘦子與大淵的直播片段，就連串流平台Netflix也跟上潮流，引用瘦子電影《速命道》的畫面來進行宣傳。更有趣的是，瘦子本人也不忘自我解嘲，貼出與網紅統神的片段，重現「後面有車」的梗，統神直接翻臉喊「就算有鬼我也是扁啦！」，笑翻網友。

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隨著頑童話題再起，從音樂延燒到網路哏文化，看來「你後面有車！」的風潮短時間內還不會退燒。這一喊，不只是直播片段，更是新一波流量密碼。

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