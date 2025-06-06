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外交部小編超嗆！發布六四貼文直嗆「給還在牆外的各位」

外交部於六月四日發布貼文。（翻攝臉書）外交部於六月四日發布貼文。（翻攝臉書）

〔記者胡御柔／台北報導〕每年一到6月4日，總會挑動兩岸敏感神經，不少藝人選擇低調避談。但今年，外交部小編再度出招，以一句「您所要訪問的頁面不存在！」搭配坦克圖樣發文，並用簡體中文與英文撰寫貼文，高調呼籲「勿忘8964」，掀起網友熱烈討論。

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外交部小編嗆辣留言吸引網友關注。（翻攝臉書）外交部小編嗆辣留言吸引網友關注。（翻攝臉書）

外交部的貼文內容指出：「每年今天，有些話不能說、有些資訊已被404消失查不到。36年前，天安門廣場上那群渴望民主自由的青年，你們的熱血與責任，在那一天，隨著軍隊與坦克的出現，戛然而止。從此，歷史真相被屏蔽，1989年6月4日，成為『不存在』的一天。」最後，外交部也強調期盼民主與自由，終將成為普世共享的價值。」

外交部小編嗆辣留言吸引網友關注。（翻攝臉書）外交部小編嗆辣留言吸引網友關注。（翻攝臉書）

不只貼文有梗，小編還在留言區加碼，用簡體字寫下「給還在牆外的各位，可以花點時間搜尋這段歷史」「給至今還在牆外的各位你媽叫你回家啦，別忘了回家的路」

這波操作讓網友們直呼過癮，紛紛點讚留言「外交部真用心」、「怎麼那麼壞？怎麼辦、好喜歡！」更有網友稱讚使用簡體字真的太讚外交部小編也親自回應：「直達受眾」，一來一往笑翻全網。

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