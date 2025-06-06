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首破4億YTR！MrBeast身價300億 「竟向母親借錢辦婚禮」

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTube史上訂閱數最高的創作者「MrBeast」本名吉米．唐納森（Jimmy Donaldson）再次刷新紀錄，成為全球首位突破4億訂閱的個人頻道經營者。身兼Feastables零食品牌與《Beast Games》真人實境秀創辦人的他，估計身價高達10億美元，堪稱全球最會賺錢的YouTuber之一，但他卻宣稱自己並不富有。

美國YouTuber「MrBeast」頻道坐擁4.01億訂閱。（翻攝自IG）美國YouTuber「MrBeast」頻道坐擁4.01億訂閱。（翻攝自IG）

這位富可敵國的內容創作王者「MrBeast」近日竟自曝正向母親借錢辦婚禮，引發外界震驚又疑惑，他6月初在X平台回應網友時坦言：「我個人現金很少，因為我把所有賺到的錢都再投資了，我們今年預計會花掉2.5億美元在內容上。」他更自嘲說：「我實際上正在向媽媽借婚禮的錢，哈哈。」

MrBeast與南非籍YouTuber女友泰雅布伊森（Thea Booysen）自2022年交往，於去年耶誕節低調訂婚，婚禮預計舉辦在遠離人群的小島上，儘管經常發送千萬美元獎金、拍攝高成本特技影片，這場婚禮卻以「私密、簡單、回歸親情」為主軸，他表示：「希望這是一場真正與她慶祝的儀式，而不是另一次拍片任務。」

儘管外界多半認為MrBeast早已財富自由，但他的分享也讓人一窺超高產值內容創作者背後的現金流壓力，畢竟每支影片動輒百萬美元製作費，加上旗下品牌與節目營運開銷，即便擁有龐大資產，現金依然「不夠用」，連婚禮都得靠媽媽支援。

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