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《腓尼基計劃》置中狂導自爆超想合作這位影后 問了4次都沒成功

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕美國「置中狂導」、鬼才導演魏斯安德森多年來吸引眾多大牌演員合作，不過兩屆奧斯卡影后茱蒂佛斯特卻始終未能加入他的「愛將名單」。安德森近期為宣傳新片《腓尼基計劃》接受外媒《Collider》訪問，透露已經幾度嘗試找她演出，卻從未成功，並表示「我真的很欣賞茱蒂佛斯特，我非常喜歡她。」

導演魏斯安德森（中）率領豪華演員陣容一同出席《腓尼基計劃》紐約首映會。（UIP提供）導演魏斯安德森（中）率領豪華演員陣容一同出席《腓尼基計劃》紐約首映會。（UIP提供）

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導演安德森表示：「這些年來，我有非常多部電影都試圖找茱蒂佛斯特參與演出，幾乎每次開拍，我們都會想要找她來演一個角色。」不僅如此，他還說「我記得我曾連續三部片找過她，也許是四部，我還曾和她見面，我很喜歡她，我以為我快要邀到她了！」

安德森接著補充：「她在她執導的第一部電影《我的天才寶貝》（Little Man Tate）裡飾演一位母親。你記得那部片嗎？她在片中有種閃耀的神采，有一種輕盈的氣質，那是一種與眾不同的角色。但總之，我至今仍希望能和茱蒂佛斯特合作。」他說幾次邀約沒成功後，開始覺得有時候，一個人在某個人生階段會對於想參與的作品有特定想法，「而我們的方向可能並不相符。」

導演魏斯安德森宣傳《腓尼基計劃》，透露很想和茱蒂佛斯特合作。（UIP提供）導演魏斯安德森宣傳《腓尼基計劃》，透露很想和茱蒂佛斯特合作。（UIP提供）

至於被問到曾邀茱蒂佛斯特演出的具體作品是哪幾部時，安德森婉拒透露細節，並解釋道：「嗯，我不太喜歡說明是哪幾部片，因為一旦說了，你可能會說，『哦，所以那個演出的人其實不是你的首選？』我不希望造成那種情況。但茱蒂佛斯特真的非常了不起！」

茱蒂佛斯特今年隨著法語片《一段私人生活》現身坎城首映。（美聯社）茱蒂佛斯特今年隨著法語片《一段私人生活》現身坎城首映。（美聯社）

茱蒂佛斯特近年仍持續以導演及演員等身份活躍於影壇，最近更隨著主演的法語片《一段私人生活》（A Private Life）現身坎城首映。正巧安德森也帶著新片《腓尼基計劃》於坎城影展正式競賽單元首映。

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安德森新片《腓尼基計劃》集合包括奧斯卡得主班尼西歐戴托羅、星二代米亞薛波頓、影帝湯姆漢克斯、《歪小子史考特》麥可塞拉、《絕命毒師》布萊恩克雷斯頓、凱薩獎影帝馬修亞瑪希、「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森），以及「奇異博士」班尼迪克康柏拜區等豪華陣容，今（6）日正式在台上映。

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