林千又東區髮廊爆衝突！認嗆店家「你他X」 火大還原始末

〔記者邱奕欽／台北報導〕納豆舊愛林千又近日捲入一起髮廊糾紛，她今年4月前往北市大安區一處髮廊洗髮時，疑因等候時間過長，加上店家處理態度不合預期，情緒失控在店內爆粗口咆哮，店家當場報警；不過警方抵達時，林千又已離開現場，店家則表示考慮提告。對此，林千又也寫下長文反擊。

林千又還原衝突始末。（組合照，翻攝自IG）

警方證實，當時接獲報案稱店內發生客訴糾紛，員警到場後，了解為店家與客人間的消費爭執。該髮廊指稱林千又在等待設計師服務期間情緒激動，質疑為何遲遲未被處理，店長雖親自說明仍無法平息怒火。雙方爆發激烈口角，林千又不僅高聲咆哮，還疑似對店長爆粗口，引發店員反感，最終決定報警處理。

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針對風波，林千又昨（5日）晚間也在IG寫下長文還原當時狀況，直言該店洗髮價格600多元，設計師卻從頭到尾未替她服務，甚至還被櫃檯酸說「是妳自己要吹的」，最後更遭拒絕服務嗆「我不要你的錢，我們店不歡迎你」，她透露離開前對店員回嗆一句：「你他媽的我今天不是穿拖鞋！」對方因此報警要她別離開，她因此質疑店家是否小題大作，痛批：「警察很忙要打擊犯罪，不要浪費人民的納稅錢來幫你處理鳥事好嗎？」

「我覺得這種店家真的很笨，我是不接業配的！」林千又強調自己從不靠業配生存，平時遇到好的店家自己都會無私一直分享，「我剪頭髮的店家都我自己付錢，我免費幫她拍一隻影片，現在預約爆滿，我自己都很難約。」她直言做生意是要和氣生財，「不要自以為是，那就是擋自己的財路。」

林千又IG全文：

一個洗頭600多的店家是這樣？

從頭到尾設計師沒有說什麼也沒有碰到我頭髮我幫忙吹頭髮，還要被男櫃檯酸是我自己要吹的還問我：吹乾了嗎？？？？

我實在很問號這種店家怎麼生存下去？

最後他說他拒絕幫我服務。Ok！算了我離開前還要給他們錢

他們說：我不要你的錢 我們店不歡迎你？？？？？？

我離開前補了一句：「你他媽的我今天不是穿拖鞋」他就說要報警叫我不要走

都幾歲了？警察很忙要打擊犯罪不要浪費人民的納稅錢來幫你處理鳥事好嗎？

不要爆料只會說你自己有多委屈，你們這樣的服務讓大家來評評理到底是誰有問題？

我覺得這種店家真的很笨我是不接業配的

因為我不是靠這賺錢

只要是好的店家我都會無私的一直分享

譬如 我剪頭髮的店家都我自己付錢我免費幫她拍一隻影片

現在預約爆滿 我自己都很難約

做生意是要和氣生財

不要自以為是那就是擋自己的財路

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