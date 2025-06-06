驚喜！《哈利波特》電影版首位演員回歸原角 馬份戴上假髮立刻哭哭

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕繼先前HBO《哈利波特》影集宣布全新主角三人組選角後，讓粉絲更興奮的消息出現了！在原版8部電影中飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓將回歸演出同一個角色，不過當然不是影集，而是在百老匯舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》。

現年37歲的湯姆5日接受《今日秀》訪問時開心表示：「這真的像是在作夢，我總覺得自己還在夢裡。我16年前就放下了這個角色，現在又有機會重新詮釋他（跩哥），但這次，他是一位父親，故事也展開了新篇章。」

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在《哈利波特》系列飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓，將回歸演出舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》。（合成圖，翻攝自IG）

《哈利波特：被詛咒的孩子》的故事背景設定在小說結尾大戰的19年後，聚焦於跩哥的兒子「天蠍」以及哈利與金妮的兒子「阿不思」，這兩位被分到史萊哲林的男孩之間，出人意料的友誼故事。

對於湯姆來說，童年幾乎都投入在《哈利波特》8部電影中，飾演那個看似反派、卻在道德灰色地帶掙扎的跩哥，這次的演出無疑是一次將角色層次推向新境界的機會。

湯姆費爾頓回歸演出舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》。（翻攝自IG）

湯姆表示：「這齣舞台劇是與我從小熟悉的哈利波特電影截然不同的獨立故事，我們從19年後開始…現在我們已經不是小孩了，我們成了父母。所以雖說是重演舊角色，對我而言其實更像是踏入全新的未知領域。」他也指出：「我很了解他（跩哥）小時候的樣子，但我對成年後的他並不熟悉，這正是讓我覺得興奮的挑戰。」

此次湯姆的演不僅是《哈利波特》電影原班人馬中首位加入該舞台劇的演員，也將成為這位英國演員的百老匯首秀。對此他坦言「真的很容易情緒激動，當劇團幫我戴上那頂金髮假髮時，我立刻就哭了。那種感覺就像是時光倒流。我從沒想過會再次見到那個模樣。」他將於今年11月11日首演，為期19周，到2026年3月22日結束。

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