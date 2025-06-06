（專訪）Elkie中毒倒地用殘存力氣呼喊 驚呼沒「她」後果不敢想

〔記者傅茗渝／專訪〕「Elkie」莊錠欣上月因家中熱水器一氧化碳中毒，事發後她在社群發長文自述驚險經歷，透露身體突然癱軟、呼吸困難，甚至一度神智不清，所幸及時送醫無大礙。她接受本報訪問，進一步還原獲救過程。

Elkie一氧化碳中毒送醫，還在努力恢復體力中。（記者胡舜翔攝）

Elkie透露事發當天早上起床感到暈眩，沒想到如廁後眼前發白，各種亂撞後直接倒地，好在沒有暈厥而是痛醒，她趕忙用僅存的力氣呼喊著同屬經紀公司兼室友的各務禮美奈，幸虧對方反應迅速，才讓她在關鍵時刻順利送醫。「如果當時沒她在，後果真的不敢想像。」

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送院後的Elkie碳氧血紅素濃度已經達到20%，接受了數次高壓氧艙治療，醫護人員還不斷對她進行認知測試。狀況穩定後，她休養了一週多便返回香港工作，接著立刻投入MV拍攝。

Elkie中毒後接受了數次高壓氧艙治療。（翻攝自IG）

Elkie中毒消息嚇壞家人，回香港後被餵了不少煲湯補身。（翻攝自IG）

Elkie坦言自己個性急，想趕快恢復體能，「我覺得自己狀態還OK，就急著去跳舞，結果跳不太動，也覺得心裡有點陰影。」她現在對空氣不流通的場所仍會感到不適，會有有喘不上氣的情況，現在有慢慢培養跑步習慣，想讓身體一點一滴恢復回來。Elkie坦言家人獲知後嚇壞了，回香港後各種補湯輪番上桌，讓她笑說：「雖然我有想變瘦，但吃得很健康啦！」

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