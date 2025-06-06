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娛樂 電視

愛玉只有台灣有！亞洲廚神新節目揭台灣植物奇觀

〔記者林欣穎／台北報導〕TaiwanPlus推出全新實境行腳節目《Botanical Wonders》，邀請「亞洲廚神」Jason王凱傑攜手加拿大籍植物生態學家崔佛（Trevor Padgett）組成探險雙人組，深入高山森林、百年白榕園，揭開臺灣植物的奇幻旅程。

他們在溪頭化身童話故事《傑克與豌豆》中的「傑克」，挑戰攀爬「撞到月亮的樹」─臺灣杉，到樹頂收集種子，過程驚險。外景隊在屏東取景時正值7月酷暑，鏡頭前的Jason汗滴如雨根本無法上妝，意外呈現最真實的樣貌，全程笑料不斷卻充滿知識能量。

Jason和Trevor穿著青蛙裝下水體驗採收水蓮。（TaiwanPlus提供）Jason和Trevor穿著青蛙裝下水體驗採收水蓮。（TaiwanPlus提供）

亞洲廚神Jason及他的好朋友植物學家Trevor各自擁有不同專業，在《Botanical Wonders》節目中雖是第一次搭檔卻默契十足，有不少「逗趣」的互動。Trevor為加拿大籍植物生態學家，為了深入研究臺灣植物，特地搬來臺灣居住，至今超過16年，在節目中介紹原生植物構造與生態特性如數家珍，比不少本地人還更懂臺灣植物；Jason則靈活運用廚師、植物愛好者與音樂專業背景，為植物奇觀做多重樣貌的詮釋，擔綱節目的「觀眾視角」，像是看到奇特的植物果實和嫩葉，Jason常常好奇開口詢問「可以吃嗎？」甚至大膽品嘗；在面對深受大眾喜愛的蕨類蔬菜，Jason會這樣形容：「蕨菜上面的捲軸部分，就像是小提琴頭上捲的形狀，這是世界各地可食用蕨類植物的象徵。」貼近生活的描述，讓內容更容易被觀眾理解。

為了《Botanical Wonders》Jason和Trevor全都拚盡全力、展現超敬業精神，親自上山下海走遍全台、前進離島，探索臺灣具代表性的植物。Jason首次化身童話故事「傑克與豌豆」的傑克，挑戰攀爬近12層樓高的臺灣特有種「臺灣杉」；漫步在全世界最大的原始檜木林中，他形容彷彿身在童話王國；穿上青蛙裝，親自下水採收水蓮；探訪鮮為人知的百年白榕園，重現李安導演拍攝《少年Pi的奇幻漂流》電影中的場景。

台灣愛玉是台灣特產舉世無雙，Jason和Trevor品嘗愛玉子。（TaiwanPlus提供）台灣愛玉是台灣特產舉世無雙，Jason和Trevor品嘗愛玉子。（TaiwanPlus提供）

《Botanical Wonders》全系列半小時的節目共12集，不僅記錄植物生態科學，更聚焦人文探索：臺灣鈔票觸感如此有彈性，是因為參雜哪種植物纖維？在臺灣隨處可見的夏季消暑聖品「愛玉」，為什麼是全世界舉世無雙臺灣獨有的存在？熱炒店裡熱賣的炒水蓮，曾經一度瀕臨絕種，是甚麼原因讓它起死回生？對大自然充滿敬意的原住民族，他們是怎麼與在地植物共生共榮？這些都可以在《Botanical Wonders》找到答案

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