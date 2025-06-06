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娛樂 日韓

孫錫求逼問金多美「談過戀愛嗎」：妳肯定母胎單身！

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+懸疑劇《血謎拼圖》本週迎接精彩完結，孫錫求話說得直接，透露目前沒有第二季的規劃，認為異羅與瀚泉的故事已經完美結束。

金多美與孫錫求在戲裡破案、戲外互虧的逗趣互動更是一大看點，日前Disney+釋出的幕後花絮中，金多美以劇中犯罪側寫師角色「尹異羅」視角，與飾演疑心病警察「金瀚泉」的孫錫求分析對方性格，孫錫求首先分享自己的MBTI和金瀚泉相同、都是INFJ型，「只是瀚泉很害羞所以不擅長表達，常常被誤會是理性的T型人」。

孫錫求（左）、金多美在《血謎拼圖》大展演技。（Disney+提供）孫錫求（左）、金多美在《血謎拼圖》大展演技。（Disney+提供）

金多美則虧孫錫求在劇中穿搭超奇怪，「有哪個刑警會穿粉紅色西裝？」表示完全不會看場合穿衣服，孫錫求也立刻「嗆聲」回擊「就算只有一次也好，異羅有談過戀愛嗎？」認為異羅這樣古靈精怪、我行我素的個性肯定母胎單身。

孫錫求透露，目前還沒有《血謎拼圖》第二季的計畫。（Disney+提供）孫錫求透露，目前還沒有《血謎拼圖》第二季的計畫。（Disney+提供）

金多美與孫錫求飾演的兩位探員性格迥異，卻在辦案過程中逐漸建立微妙默契，兩人皆屬「傲嬌系」角色，嘴上不說、行動卻默默配合，唯一的共同目標就是找出真兇；孫錫求也自曝自身角色「其實超忌妒異羅」因為異羅太聰明屢屢破案，導致一心想升職的瀚泉有些心理失衡。

《血謎拼圖》以「拼圖式敘事」為結構，逐步揭露一塊塊關鍵線索，劇中各種細節讓每位角色都有嫌疑，在大結局中隨著最後一名受害者在孫錫求面前墜樓而亡，真兇的面容與動機也隨之浮現，竟牽扯出20年前的一起駭人案件，而面對叔叔死去、高壓審問、及各種驚悚血案現場都沒有哭泣的金多美，因過於冷靜被孫錫求評價：「神在創造異羅時，應該忘了放眼淚吧。」更於完結篇得知真相時首度落淚，九片死亡拼圖也終於湊齊 。

金多美在《血謎拼圖》飾演的異羅被虧一定是母胎單身。（Disney+提供）金多美在《血謎拼圖》飾演的異羅被虧一定是母胎單身。（Disney+提供）

不過是否會有第二季？孫錫求接受韓媒訪問說的直接：「我覺得幾乎沒有半點可能性，不過是從檔期，還是各種狀況來看，應該不會有第二季。」他覺得異羅與瀚泉的故事已經完美結束了，在還沒有任何的計畫下，他不想要隨便就給觀眾希望。《血謎拼圖》全11集已在Disney+上線。

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