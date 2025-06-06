大霈撞見男友摟妹開房 崩潰醉吐金馬影帝褲襠：誰沒跌過跤？

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜在MyVideo調酒職人劇《喝酒吧！笨蛋》迎來低潮，不只工作崩盤，感情也翻船，她也大方分享現實生活中也遇過類似經歷，甚至曾「鬼遮眼」選擇原諒，她笑說：「只能說一切都是過程，現在回頭看，覺得有『狠狠』愛過是很好的經歷。」

莫子儀（左）在《喝酒吧！笨蛋》為李霈瑜慶生，下一秒竟被吐滿褲襠。（逆光電影提供）

大霈劇中身處社畜地獄，事事不如意，她笑說現實生活中很少這種情況：「我以前打工的時候做櫃台、收盤子，其實還滿冰雪聰明的，沒什麼被罵過耶！」但若真遇到劇中主管嚴藝文那種毒舌型上司，她則展現高EQ態度：「我覺得被罵應該有原因，我會先反省與改進，不一定會馬上離職，因為離職可能只是換地方被罵而已！」

請繼續往下閱讀...

「大霈」李霈瑜（右）在《喝酒吧！笨蛋》遭男友梁正群背叛。（逆光電影提供）

大霈劇中親眼撞見男友梁正群摟著其他女生走出飯店，情緒潰堤的她，在酒吧借酒澆愁，不慎醉吐在調酒師莫子儀的褲襠上，成為全劇最爆笑又心酸的一幕。李霈瑜形容：「這個角色雖然很苦但也很真實，誰沒在職場、愛情裡跌過跤？」

王渝萱在《喝酒吧！笨蛋》追逐演員夢。（逆光電影提供）

導演樓一安表示，《喝酒吧！笨蛋》是一部關於城市裡「大人」們在人生低谷中相互扶持的作品，「我們希望觀眾看到，即使現在過得很爛，也可以來這裡喝一杯、喘口氣，然後再走下去。」本週劇情精采可期，除了李霈瑜的慘烈崩潰瞬間，「味覺天才」宋偉恩也將鼓起勇氣，試圖對莫子儀飾演的阿榮表白「想向他學調酒」的心意；王渝萱則揭開追逐演員夢的坎坷歷程，首次吐露她對夢想與現實拉扯的心聲，感動時刻預計再掀共鳴。

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》鼓起勇氣向莫子儀拜師學調酒。（逆光電影提供）

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，每週五台灣大哥大MyVideo首播。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法