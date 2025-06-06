晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

大霈撞見男友摟妹開房 崩潰醉吐金馬影帝褲襠：誰沒跌過跤？

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜在MyVideo調酒職人劇《喝酒吧！笨蛋》迎來低潮，不只工作崩盤，感情也翻船，她也大方分享現實生活中也遇過類似經歷，甚至曾「鬼遮眼」選擇原諒，她笑說：「只能說一切都是過程，現在回頭看，覺得有『狠狠』愛過是很好的經歷。」

莫子儀（左）在《喝酒吧！笨蛋》為李霈瑜慶生，下一秒竟被吐滿褲襠。（逆光電影提供）莫子儀（左）在《喝酒吧！笨蛋》為李霈瑜慶生，下一秒竟被吐滿褲襠。（逆光電影提供）

大霈劇中身處社畜地獄，事事不如意，她笑說現實生活中很少這種情況：「我以前打工的時候做櫃台、收盤子，其實還滿冰雪聰明的，沒什麼被罵過耶！」但若真遇到劇中主管嚴藝文那種毒舌型上司，她則展現高EQ態度：「我覺得被罵應該有原因，我會先反省與改進，不一定會馬上離職，因為離職可能只是換地方被罵而已！」

「大霈」李霈瑜（右）在《喝酒吧！笨蛋》遭男友梁正群背叛。（逆光電影提供）「大霈」李霈瑜（右）在《喝酒吧！笨蛋》遭男友梁正群背叛。（逆光電影提供）

大霈劇中親眼撞見男友梁正群摟著其他女生走出飯店，情緒潰堤的她，在酒吧借酒澆愁，不慎醉吐在調酒師莫子儀的褲襠上，成為全劇最爆笑又心酸的一幕。李霈瑜形容：「這個角色雖然很苦但也很真實，誰沒在職場、愛情裡跌過跤？」

王渝萱在《喝酒吧！笨蛋》追逐演員夢。（逆光電影提供）王渝萱在《喝酒吧！笨蛋》追逐演員夢。（逆光電影提供）

導演樓一安表示，《喝酒吧！笨蛋》是一部關於城市裡「大人」們在人生低谷中相互扶持的作品，「我們希望觀眾看到，即使現在過得很爛，也可以來這裡喝一杯、喘口氣，然後再走下去。」本週劇情精采可期，除了李霈瑜的慘烈崩潰瞬間，「味覺天才」宋偉恩也將鼓起勇氣，試圖對莫子儀飾演的阿榮表白「想向他學調酒」的心意；王渝萱則揭開追逐演員夢的坎坷歷程，首次吐露她對夢想與現實拉扯的心聲，感動時刻預計再掀共鳴。

宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》鼓起勇氣向莫子儀拜師學調酒。（逆光電影提供）宋偉恩在《喝酒吧！笨蛋》鼓起勇氣向莫子儀拜師學調酒。（逆光電影提供）

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，每週五台灣大哥大MyVideo首播。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中