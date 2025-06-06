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娛樂 電視

新生代女神被誇「左臉張曼玉右臉劉亦菲」笑爛 反讚這位男神：帥得像金城武

〔記者李紹綾／台北報導〕王安宇、王玉雯主演愛情劇《值得愛》，兩人劇中為了一圓電影夢來到北京，在窄小的出租屋互相扶持、相愛，整部劇沒有刻意美化愛情，而是通過兩人的爭執、磨合，以及理想與現實的碰撞，刻畫了長跑18年愛情中的甜虐交織。

王安宇（左）、王玉雯主演《值得愛》。（愛爾達電視提供）王安宇（左）、王玉雯主演《值得愛》。（愛爾達電視提供）

《值得愛》劇情時間軸從千禧年橫跨到2025年將近20多年，王玉雯也為劇中角色特別嘗試齊瀏海造型、備受好評，她說：「這是我第一次挑戰這樣的髮型，大家好像都蠻喜歡的，大吉有很多疊穿的Y2K造型，比如說兩件背心的搭配，或上衣是裙子、下半身搭牛仔褲，我自己很喜歡這樣的搭配，現在也非常流行，時尚就是一個輪迴。」

王安宇（左）在《值得愛》首搭王玉雯（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）王安宇（左）在《值得愛》首搭王玉雯（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

王安宇、王玉雯分別飾演「周水」、「代大吉」，角色不同於以往的偶像劇強調美好愛情，他們之間就像現實生活中的你我一樣，在困境中為夢想堅持，在現實中因愛情而美好，聊到「大吉」這個角色，王玉雯說：「她是一個敢愛敢恨、熱情洋溢，很勇敢、無所畏懼的堅定女孩，劇中她是2007年到北京、2008年正式北漂，我自己則是2008年到北京、2009年正式在北京上學，所以劇中那個小出租屋的景，也讓我特別有感觸。」

王玉雯（左）、王安宇主演《值得愛》。（愛爾達電視提供）王玉雯（左）、王安宇主演《值得愛》。（愛爾達電視提供）

《值得愛》是王玉雯首次和王安宇搭擋演出，兩人不僅外貌匹配、演技更是不在話下，特別是兩人的哭戲被粉絲大讚「破碎感十足」、「破碎賽道王者們合體了」。當被問到在合作之前有沒有搜過對方的搞笑影片時，王玉雯說：「那可多了，王安宇真的笑料太多了，所以不要老是讓他哭嘛，他不搞笑嗎？」王安宇聽完也默默點頭表示同意。另外，他大讚對方「左臉張曼玉、右臉劉亦菲」讓一旁的王玉雯笑到合不攏嘴，而王玉雯則回敬「他真的帥如金城武，真的很帥！」兩人從戲內甜到戲外，超自然的互動更讓不少粉絲敲碗「希望他們能火速二搭」。

王玉雯在《值得愛》飾演「代大吉」。（愛爾達電視提供）王玉雯在《值得愛》飾演「代大吉」。（愛爾達電視提供）

王安宇（左）、王玉雯（右）在《值得愛》飾演北漂北京的追夢青年。（愛爾達電視提供）王安宇（左）、王玉雯（右）在《值得愛》飾演北漂北京的追夢青年。（愛爾達電視提供）

王安宇在《值得愛》飾演「周水」。（愛爾達電視提供）王安宇在《值得愛》飾演「周水」。（愛爾達電視提供）

除了男女主角討論度破表外，《值得愛》導演「韓琰」曾多次執導電影，因此預告片一經釋出便收穫大量好評，鏡頭處理細膩、畫面唯美，充滿濃厚的氛圍感，短短幾秒就完美展現這段長跑18年的愛情故事，其中的轟轟烈烈與淡淡的苦澀。雖說《值得愛》訴說現實主義的愛情故事，但王玉雯和王安宇都掛保證說：「雖說戲裡有很多破碎的劇情，但整體還是集結喜劇、現實主義、推理、懸疑、奇幻等多種元素的愛情劇，不是單純的偶像劇。」《值得愛》6月6日於MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV上架。

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