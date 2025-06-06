（專訪）Elkie童年簽照同學搶著收 一句話神預言她會紅

〔記者傅茗渝／專訪〕Elkie莊錠欣今（6日）推出全新單曲《青春是部未完的片》，以細膩嗓音描繪青春的徬徨與蛻變。她表示，創作靈感源自近期走訪校園與學生面對面的交流，讓她重新思考青春的樣貌。「青春就是不斷在告別和開始之間，那不是一段時間，而是一件一直在經歷的事。」

Elkie推出新單曲《青春是部未完的片》，用歌聲陪伴每段迷惘的青春。（記者胡舜翔攝）

Elkie在新歌中首次嘗試rap，還設計全場合唱橋段，邀請全體工作人員共同參與錄音，「那個瞬間真的很感動，像是一場我們一起完成的青春畫面。」她說，創作的核心其實是「陪伴」，「比起別人說你可以，讓我最感動的是有人願意說『我陪你一起完成』。」

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Elkie推出新曲《青春是部未完的片》，唱出每個人心中未竟的青春故事。（KEYMAXii提供）

出身女團、歷經無數舞台的Elkie，坦言即便現在獨自站上舞台，仍難免自我懷疑。「這行真的很容易讓人不斷審視自己。我每次下台都會問自己：我是不是還可以再好一點？但我不會擺爛，而是很誠實地面對自己的不足，然後去改進。」她笑說，最在意的不是輿論，而是母親的看法，「其實我最在意的是我媽媽的想法，她會一直問我，今天有沒有人說我好不好看。那種關心有時候會變成壓力，但我知道她是我的頭號粉絲。」

即使站上舞台無數次，Elkie仍力求更好的表現。（記者胡舜翔攝）

Elkie笑說小學同學看好她會出道，至今還珍藏當年的簽名照。（KEYMAXii提供）

談到支持她一路走來的力量，Elkie想起從小學就一路陪伴的好友。這七位同學至今仍定期聚會、互相幫忙，有人甚至進入娛樂產業幕後工，在工作上互相協助。她笑言小學畢業時，朋友們還向她索取證件照並請她簽名，「他們說我以後一定會成為大明星，真的把照片保存到現在。」有一群堅強的後盾，讓她直呼：「我真的覺得很幸福！」

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