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娛樂 日韓

韓星被抓姦只穿內褲！渣男4部劇全被換角 同劇小三也慘了

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕32歲韓星朴竣輝爆出被未婚妻抓姦在床，小三是同檔音樂劇的女演員，只穿內褲的狼狽照片被po上網，形象全毀。消息曝光後，朴竣輝至少4部音樂劇工作飛了，而小三也沒得演了。

朴竣輝（左）傳出偷吃禹真英，兩人雙雙退出音樂劇《Bare the Musical》的演出。（翻攝自X）朴竣輝（左）傳出偷吃禹真英，兩人雙雙退出音樂劇《Bare the Musical》的演出。（翻攝自X）

朴竣輝的IG日前po出他僅穿著內褲的照片，身旁還有與他共演音樂劇《Bare the Musical》的女演員禹真英，低著頭、一副做錯事的模樣，之後IG又曬出兩人的曖昧對話，疑似就是出軌被抓姦。該篇貼文已經被刪除，朴竣輝的IG也已經消失了。

朴竣輝、禹真英狼狽模樣、曖昧對話全曝光。（翻攝自IG）朴竣輝、禹真英狼狽模樣、曖昧對話全曝光。（翻攝自IG）

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雖然當事人並未證實，不過從兩人演出的音樂劇聲明中也看得出端倪，《Bare the Musical》宣布朴竣輝、禹真英因為個人因素退出演出。朴竣輝演出的另外3部音樂劇《尼金斯基》、《登登曲》、《女神在看著你》也都宣布，他因為個人原因退出並換角，外遇代價可真不小。

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