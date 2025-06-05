陳向熙涉閃兵新戲遭換角 昔男團SpeXial隊長揭兩人私訊內容

「男公館」劇組；演員陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Teddy」陳向熙上月爆出涉嫌逃避兵役，訊後以28萬元交保，自此便神隱，還傳出失聯，他演出的BL劇《向流星許願的我們》緊急把角色換成新生代男星初孟軒救火。羅宏正過去和Teddy同為男團SpeXial成員，他今（5日）出席出席文化部首次攜手台灣電視劇製作產業聯合總會舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，宣傳新影集《男公館》，被問昔日團員成員涉嫌閃兵，羅宏正表示，有傳訊關心好友。

「Teddy」陳向熙涉嫌逃避兵役被換角。（翻攝自臉書）

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羅宏正昔為SpeXial隊長，與Teddy的交情相當不錯，當Teddy爆出涉嫌逃避兵役時，他有傳訊關心，只是對方沒有回覆，「我有傳訊息給他，其他的狀況，我其實不是很清楚。我完全能接受被已讀不回。」至於訊息內容為何？他透露是超精簡的關心，「我能傳的你們大概都想到了，我有表示我的關心，沒有罵他。」先前有無耳聞Teddy是「閃兵團」之一？羅宏正說：「不會聊這個東西，我們那一團的年紀有點差距，人一多就不會一個一個去確認誰怎麼樣。」

此外，《男公館》演員人氣超夯，張立昂一出會場就被粉絲包圍，石知田、吳思賢、羅宏正的粉絲則是送花籃應援。

陳奕為表示為這齣戲努力了3、4年。（記者陳奕全攝）

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陳奕為《男公館》製作人，他表示為這齣戲努力了3、4年，「雖然我們探討慾望人性，但盡量用詼諧幽默方式表達，每個演員都有特別演出，別於以往作品沒有看到的樣貌。」他大讚張立昂角色的眼神、每一個律動，都充滿著不一樣的男性魅力，「我從螢幕上看，都覺得很心動，常看著看著就笑了。」自招被張立昂的魅力迷倒。

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