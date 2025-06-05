江蕙知道嗎？阿邁也是粉絲 狗狗聽天后歌聲得療癒

江蕙歌聲帶給許多歌迷溫暖力量。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙即將復出，7月11日起至9月1日期間將分別在高雄巨蛋及台北小巨蛋唱20場，全台各地粉絲都充滿期待，門票早已搶空，隨著江蕙將重返舞台，許多和她相關的影片又重新被網友翻出回味，其中一個迴響很大的就是米克斯狗狗「阿邁」也愛聽她的歌。

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「我家阿邁」粉絲專頁擁有15萬追蹤者，網友喜歡看主人分享狗狗阿邁的生活點滴，近來又有網友回顧之前粉絲頁分享過的影片，主人說：「半夜三點，外面下大雷雨，阿邁嚇個半死。」

阿邁聽到江蕙的歌曲會變平靜，網友笑稱牠也是粉絲。（翻攝自臉書）

主人經驗分享，當狗狗害怕時，光是抱抱沒有用，要讓狗待在有安全感的地方，當時阿邁就是待在桌子底，連聽3首江蕙的歌之後，不安的阿邁狀態好很多了，主人連環播放江蕙的《家後》等歌曲，阿邁終於趴下睡覺了，主人下結論說：「江蕙，這個家不能沒有你。」網友被主人的話逗笑，主人則說這是發自內心感謝江蕙。

很多網友都笑說原來阿邁也是江蕙粉絲，還有網友幽默留言：「幸好江蕙要復出了，阿邁可以放心了！」主人也回應：「有了滿滿安全感。」

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