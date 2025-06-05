晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧男閨密差點被騙 前經紀公司打算拍全裸寫真

「家寧的男閨密」范成章被捲入與Andy之間的事情。（翻攝自IG）「家寧的男閨密」范成章被捲入與Andy之間的事情。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕捲入百萬YouTuber家寧與Andy之間，被指稱是「家寧男閨密」且數度一起出國的網紅范成章，成為「眾量級CROWD」番外篇，就連過去和嬰兒的合照、親吻女模的照片也全被挖出。范成章無奈表示自己早已勇敢出櫃，但沒想到這一次他真正了解什麼才是「躺著都能中槍」。

范成章差點被前經紀公司騙去拍全裸寫真集。（翻攝自IG）范成章差點被前經紀公司騙去拍全裸寫真集。（翻攝自IG）

范成章非常感謝家人知道他的性向之後，態度非常開明。（翻攝自IG）范成章非常感謝家人知道他的性向之後，態度非常開明。（翻攝自IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，范成章從小就知道自己的性向，也不避諱談論出櫃話題。他認為自己是一個幸運的人，即使出櫃了也沒受到旁人異樣眼光，但他差點被前經紀公司騙去拍「全裸寫真集」。前經紀公司曾經問他「想不想出寫真集」，並表示公司願意幫他出一本，後來與出版社聯繫時，才發現是全裸寫真集，氣到范成章使出「拖」字訣，不拍、不聯絡、冷處理，然後慢慢熬過出版社5年合約作廢。
范成章很早就明白自己的性向。（翻攝自IG）范成章很早就明白自己的性向。（翻攝自IG）

由於拒拍全裸寫真，他的演藝之路一度受到阻礙，收入幾乎等於零。不過，勇敢的范成章還是堅持下來，並認為希望能透過自己的微光照亮仍「困在櫃子裡的人」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中