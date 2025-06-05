家寧男閨密差點被騙 前經紀公司打算拍全裸寫真

「家寧的男閨密」范成章被捲入與Andy之間的事情。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕捲入百萬YouTuber家寧與Andy之間，被指稱是「家寧男閨密」且數度一起出國的網紅范成章，成為「眾量級CROWD」番外篇，就連過去和嬰兒的合照、親吻女模的照片也全被挖出。范成章無奈表示自己早已勇敢出櫃，但沒想到這一次他真正了解什麼才是「躺著都能中槍」。

范成章差點被前經紀公司騙去拍全裸寫真集。（翻攝自IG）

范成章非常感謝家人知道他的性向之後，態度非常開明。（翻攝自IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，范成章從小就知道自己的性向，也不避諱談論出櫃話題。他認為自己是一個幸運的人，即使出櫃了也沒受到旁人異樣眼光，但他差點被前經紀公司騙去拍「全裸寫真集」。前經紀公司曾經問他「想不想出寫真集」，並表示公司願意幫他出一本，後來與出版社聯繫時，才發現是全裸寫真集，氣到范成章使出「拖」字訣，不拍、不聯絡、冷處理，然後慢慢熬過出版社5年合約作廢。

范成章很早就明白自己的性向。（翻攝自IG）

由於拒拍全裸寫真，他的演藝之路一度受到阻礙，收入幾乎等於零。不過，勇敢的范成章還是堅持下來，並認為希望能透過自己的微光照亮仍「困在櫃子裡的人」。



自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法