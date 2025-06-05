「樂天三本柱」勤練中文歌 演出倒數難關竟是肌肉痠痛

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿音樂盛事「FUSO動紫趴」將於6月6日至8日在桃園棒球場熱力開唱，「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢在活動上將首度挑戰中文歌曲。三人練習內幕也跟著曝光，河智媛坦言，中文發音是最大難關，但希望「唱到粉絲們能聽懂歌詞的程度」。

河智媛（左起）、禹洙漢、廉世彬練習中文歌。（樂天桃猿提供）

雖然準備時間很短，三人依然全力以赴，廉世彬直率地笑說：「雖然歌詞還是有點混淆，但是我會努力唱的。」面對首度在球場獻唱，她難掩緊張又期待的心情，更俏皮賣關子：「聽說這首歌很有名，希望粉絲大家現場多多跟著唱，多多呼應一些！」

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為了這次難度不低的表演，河智媛表示：「因為是外語歌，我們三個人聚在一起練習的時間只有一天，所以特別多做了很多個人練習。」也因為被分配到的部分音調不是很高，「唱歌部分（音調）不是很高，所以我有自信。」也形容這首歌旋律洗腦，會一直哼着歌。而面對首次在這麼多人面前唱歌，舞台仍略帶不真實感，但會盡全力享受舞台。

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禹洙漢則分享，旋律是平時喜歡的充滿活力的歌曲，她形容歌風像韓團「DAY6」，練習結束後也會反覆聽來感受節奏。另外，這也是粉絲們第一次看到她唱歌的樣子，她希望大家會喜歡。

演出倒數之際，三人也分享近況。河智媛透露，有好好休息，但最近做了混合重訓，「現在全身肌肉痠痛。」廉世彬則報平安說：「我的身體已經恢復，現在真的沒事了，期待和大家開心地見面！」禹洙漢更提醒粉絲，「最近韓國也變得很熱，室內開了很多空調，大家要多注意小心感冒呀！」「FUSO動紫趴」6月6日至8日連三天登場，樂天女孩們已經全員備戰。

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