日人氣YouTuber情侶照曝光 網秒讚：最美夫妻

未經過交往就直接結婚的人氣YouTuber光（右）與企業家「進擊的諾亞」。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣YouTuber光與企業家老公「進撃のノア」進擊的諾亞，日前宣布兩人已經「零日結婚」，今（5）曬出兩人情侶照。進擊的諾亞在YouTube頻道擁有86.2萬訂閱者，在IG上秀出情侶照後後，被許多人大讚這是「世界上最美的情侶」。進擊的諾亞在IG上也有45.4萬追蹤者，情侶照曝光後5小時內即收到3.1萬個讚。

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身為網紅兼YouTuber的進擊的諾亞，今（5）曬出一張情侶照，日前他們才宣告成為夫妻，如今就穿上情侶裝依偎在一起。在配文當中，他們宣布發表「18TH COLLECTION ReZARD x Masato Yamaguchi」。「光」5月31日在自己的YouTube頻道上更新，宣布自己結婚了，更表示有點不好意思，還表示和企業家進擊的諾亞結婚，他更聲稱，這就是所謂的「零日婚姻」，因為兩人還沒開始戀愛，問及沒有戀愛為何要結婚，光表示：因為從哪個角度看，我都真誠的想結婚。

人氣網紅兼YouTuber 光。（翻攝自IG）

兩人在合照中的純真模樣吸引大批粉絲留言，有人稱讚他們的「零日婚姻太帥了」也有人覺得他們倆的合照簡直太美了，更希望兩人能夠幸福。

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