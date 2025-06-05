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娛樂 最新消息

苦等25年！吳玫姗力抗乳癌拚出道 真實身分是嘉義麵店老闆娘

台語歌手吳玫姗是知名麵店的老闆娘。（酷思玩創意提供）台語歌手吳玫姗是知名麵店的老闆娘。（酷思玩創意提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語新人吳玫姗勇闖歌壇，她是嘉義知名麵店的老闆娘，辛苦煮麵煮了25年，終於發行單曲《思念的暝》，最感謝先生及2個兒子給她的愛與支持，透露圓歌手夢的同時，還要繼續努力抗癌。

吳玫姗與老公感情深厚。（酷思玩創意提供）吳玫姗與老公感情深厚。（酷思玩創意提供）

從小愛唱歌的吳玫姗聲線甜美，特別喜歡唱鄧麗君的《月亮代表我的心》、《何日君再來》，她曾參加鄧麗君美聲選拔大賽，結果獲得冠軍。

只是吳玫姗後來結婚成家沒有當歌手，她回憶：「歌手夢一直藏在我心底，25年前，我跟先生一起開麵店，他負責切滷味小菜拼盤，我負責煮麵，麵店生意越來越好，在嘉義，甚至其他縣市打出知名度。」如今終於能夠追夢，除了感謝家人，也想感謝白沙屯媽祖娘娘及大福興宮的月老神明。

吳玫姗感謝老公力挺她出單曲。（酷思玩創意提供）吳玫姗感謝老公力挺她出單曲。（酷思玩創意提供）

而吳玫姗在前年罹患乳癌一期，手術後現在3個月都要回診一次，醫生告訴她不能太勞累，因此現在每天麵店營業時間只有5個小時，如果有商演活動也就不會開店，格外珍惜現在的歌手身分。

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