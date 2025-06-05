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登高雄啤酒節遭酸「去幹嘛？」 黃氏兄弟親上火線回應了

瑋瑋親上火線回應網友質疑。（翻攝自IG）瑋瑋親上火線回應網友質疑。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬YouTuber黃氏兄弟成員瑋瑋受邀參與高雄啤酒音樂節，將登台演唱6首歌曲，卻有網友留言質疑「他去幹嘛？」對此，瑋瑋主動在社群平台Threads留言回應，坦率的態度再次圈粉。

瑋瑋受邀7/4高雄啤酒節演出。（翻攝自IG）瑋瑋受邀7/4高雄啤酒節演出。（翻攝自IG）

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瑋瑋表示，啤酒節當天將演出包含《不專心》在內的六首歌曲，「三月份櫻花季的時候唱這首，台下滿多人有聽過，也有錄上Threads」，他也坦言，自己在表演中最重視的就是能讓大家開心，「能讓大家心情開心起來，是我在演出中的目標之一。」

瑋瑋親上火線回應網友質疑。（翻攝自Threads）瑋瑋親上火線回應網友質疑。（翻攝自Threads）

隨後他針對質疑進一步回應：「我會珍惜這些善良，也不會辜負期望，當天會盡全力讓演出好看！」他提到自己從2019年起開始走上歌唱這條夢想之路，至今已累積多首作品，強調：「這六年來我沒有停下學習的腳步，講什麼多努力都不是重點。」瑋瑋不諱言一路上曾收到不少質疑與批評，但他都正面面對：「我會好好去證明，我沒有妄想討厭我的人會轉念，我做的是讓支持我的人不會輸。」最後他不忘祝大家在啤酒節都玩得開心。

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