「高歌離席」竟然不是成語 原來他才是始祖

「高歌離席」一詞是出自他。（翻攝自Youtube）

〔記者張宇嫺／台北報導〕在網路上，常常會看到有人使用「高歌離席」一詞，形容勝利後揚長而去、意氣風發的瀟灑英姿，但其實，它根本不是一個本來就有的成語！近日Threads上有網友發文稱「我一直以為高歌離席是一個本來就存在的成語。」引起58萬次瀏覽以及大量網友討論。有網友分享，高中時將「高歌離席」當作成語寫進作文，批改時被老師圈起來打了問號。

「高歌離席」一詞出自亞洲統神（右）的哥哥國動（左）。（翻攝自臉書）

事實上，「高歌離席」這一詞是出自於遊戲實況主、Youtuber「亞洲統神」同為遊戲實況主的哥哥「國動」（張葦航）；當時他在實況中脫口而出「ㄌㄌㄌㄌㄌㄌ，走囉～高歌離席」，因而誕生這個詞彙。而這一詞出現後，因其傳神、有畫面感的形容而被廣泛使用。甚至在2022年時，有民眾於「公共政策網路參與平台」上發起提案，希望可以把此詞納入教育部國語辭典裡，不過最後該提案檢核並沒有通過。

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「三隻小豬」被收錄在教育部成語典中。（翻攝自教育部成語典）

曾有民眾提案將「高歌離席」納入教育部國語辭典，但並未通過。（翻攝自Threads）

對於這個烏龍，網友留言表示「這算是一種曼德拉效應嗎」、「現在的成語，很多也只是古代人的廢文」，有趣的是，「三隻小豬」一詞有被收錄在教育部成語典中，因此也有網友打趣稱「這句過一百年以後就是成語無誤」。

國動轉發網友貼文。（翻攝自Threads）

稍早，身為「高歌離席」的創始人國動轉發了網友討論的貼文，並寫下並寫下「誰說不是成語？」

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