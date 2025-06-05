韓國影帝李善均案調查資料外流 3名相關人士結果曝光

韓國影帝李善均在《我的大叔》中展現精湛演技。（資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國已故影帝李善均2023年捲入吸毒、被酒店女經理及前女演員勒索3億5千萬韓圜（約新台幣830萬元）後，當年12月無法承受巨大壓力離世。李善均過世後，第29屆釜山影展將「韓國電影功勞獎」頒給李善均，當時還引起民眾爭議。今（5）日韓國檢方將當時將李善均案資料洩漏給記者的一名警察及調查檢察官，共3人移送法辦。

李善均2023年被捲入吸毒案，百口莫辯的李善均表示自己是遭到酒店女經理欺騙，並不知道自己接觸毒品，當時李善均還對警方坦承遭到女經理勒索3.5億韓圜（約新台幣771萬元）最為封口費。

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宋仲基（左）在大銀幕看到李善均身影，忍不住落下男兒淚。（翻攝自YouTube）

當時媒體消息來源紛雜，加上外界輿論風向偏向李善均吸毒，加之女經理及女演員威脅，李善均無法承受來自外界的巨大壓力，最後選擇走上絕路。警方調查後鎖定酒店女經理及女演員，依勒索、涉毒等多項罪名將兩人逮捕。

李善均無法承受巨大壓力走上絕路。（翻攝自X）

當時有一名警察將李善均涉嫌吸毒案件調查進度報告書拍成照片，傳送給一名記者，內容包含李善均案相關對象姓名、前科、擲葉等敏感資料，事後這名記者便寫成新聞、公諸於世，引起爭議。此外，有一名檢察官向媒體透露李善均正接受警方毒品調查相關資訊，仁川地檢刑事第6部今日已《公務機密洩漏罪》起訴警察及檢察官，向警察索取資料的記者則因涉嫌違反《個資法》遭起訴。

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