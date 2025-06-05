《24小時健身俱樂部》今晚結局 鄭恩地「主動獻吻」收視暴跌

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《24小時健身俱樂部》今（5）晚播12集結局，劇情承接上集，李濬榮在公園向鄭恩地甜蜜告白，換來女方主動「啄木鳥式」接吻，喚醒觀眾的戀愛細胞，不料11集收視不升反降，首度跌破1%，下滑到0.7%。

鄭恩地（左）、李濬榮在《24小時健身俱樂部》11集甜蜜熱吻。（翻攝自KBS 2TV）

《24小時健身俱樂部》輕鬆描繪李濬榮飾演的健身房館長，為了學員們的身材，努力採取各種措施，他原本一臉淡定對著鄭恩地說，「為了減脂，我們去健身房跑步吧。」突然感到心臟跳不停，自問是「血糖飆升嗎？」

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11集尾聲，李濬榮和鄭恩地在公園進行談話，李表示「沒辦法再當妳的教練」，又稱讚鄭恩地「妳很漂亮」，接著突然讓女方原地「轉圈圈」，以掩飾自己的緊張感，引來戲迷哄堂大笑。

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李濬榮深情告白：「妳以前運動流下的汗水，現在只覺得很心疼，還有妳最愛的辣炒年糕，我也沒有自信再阻止妳吃。」經過一段告白後，兩人甜蜜熱吻，畫面狂冒粉紅泡泡。

儘管收視並不亮眼，不過韓媒仍不吝大讚李濬榮充分發揮「浪漫喜劇演員」的真正實力，今晚兩人糾結的心意將正式畫下句點；《24小時健身俱樂部》在friDay影音上架。

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