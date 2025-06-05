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娛樂 最新消息

被李安問一句「怎麼都沒哭」 楊貴媚精準哭點再進化

《我們與惡的距離II》劇組Catchplay總經理楊麗貞、公視節目部經理於蓓華製作人林昱伶與江承恩、導演林君陽、演員楊貴媚、薛仕凌、于子育。（記者陳奕全攝）《我們與惡的距離II》劇組Catchplay總經理楊麗貞、公視節目部經理於蓓華製作人林昱伶與江承恩、導演林君陽、演員楊貴媚、薛仕凌、于子育。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚與薛仕凌、于子育等人今出席文化部舉辦的「台流來襲」記者會。楊貴媚在《我們與惡的距離》第二季中飾演一位城府極深詐的政治人物，導演林君陽透露她一場戲會給出很多不同的情緒表現，「像是她和薛仕凌在家大吵，薛仕凌甩門就走，媚姐給了許多不一樣的情緒，像是憤怒、哀怨、孤獨。」後來團隊在剪接室出現選擇障礙，好在最後都找到「甜蜜點」。楊貴媚也分享過去拍攝李安導演的電影《飲食男女》後，啟發她表演上給予不同演法的轉變。

楊貴媚分享過去李安給予她的啟發。（資料照，記者陳奕全攝）楊貴媚分享過去李安給予她的啟發。（資料照，記者陳奕全攝）

她當時有場邊洗碗邊掉淚的戲，演了好幾次，李安甚至走過來問她「怎麼都沒哭」，一旁攝影師立刻幫忙解釋：「她有哭，每一條還都在同樣的點哭。」最後李安進剪接室後，跟楊貴媚說：「妳演戲太精準，讓我無法動剪刀。」沒跟她點明對錯，卻讓她反思許久，她現在對同一場戲會嘗試不同演法，讓導演與剪接師有更多選擇。

《喝酒吧！笨蛋》監製陳寶旭、導演樓一安、楊貴媚、宋偉恩。（記者陳奕全攝）《喝酒吧！笨蛋》監製陳寶旭、導演樓一安、楊貴媚、宋偉恩。（記者陳奕全攝）

此外，楊貴媚也有和導演樓一安、莫子儀合作《喝酒吧！笨蛋》，導演樓一安吐槽莫子儀龜毛至極，2人還常在片場吵架，他說：「有場宋緯恩跟王渝萱的歌舞劇，小莫在後面彈鋼琴，根本拍不到他，但他很計較彈鋼琴的手勢，讓我翻白眼！」還表示自己當導演時，都是聽其他演員哀求「導演拜託，我們再來一次」，只有對上莫子儀，是樓一安要先弱勢低頭說：「對不起，那我再來一次。」

《百味人生》劇組製作人徐嘉森、嬰翠萍、編劇林久瑜、演員黃少祺、星卉、王樂妍。（記者陳奕全攝）《百味人生》劇組製作人徐嘉森、嬰翠萍、編劇林久瑜、演員黃少祺、星卉、王樂妍。（記者陳奕全攝）

黃少祺、王樂妍、星卉今代表三立八點檔《百味人生》出席記者會，正演出《願望》的黃少祺雖然前晚和江宏恩、陳冠霖拍了泡水戲，還自嘲「三個人加起來超過160歲」，但他今天現身時整個人容光煥發，皮膚白到發亮。

他連軋2齣本土劇，透露暑假兒子們將從美國返台，但因為要忙著殺青，一家人沒有旅遊計畫。星卉出道20多年，新戲將首度當媽，笑說：「之前不是不孕就是懷孕中，這檔小孩已經很大了。」

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