遭爆祕戀李沐2個月分手 施柏宇現身談短命戀情

〔記者李紹綾／台北報導〕施柏宇、林奕嵐主演影集《同棲散策》，今（5日）出席文化部首次攜手台灣電視劇製作產業聯合總會舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會。施柏宇先前爆出祕戀李沐，兩人透過共同朋友程予希認識，但交往2個月就分手，受訪被問及這段短命戀情，他表示兩人沒鬧翻，也不會有選邊站的問題，「大家本來就都是朋友。」並稱自己專注在自己的生活上，低調避談感情。

《同樓散策》劇組周美豫、演員林奕嵐、施柏宇。（記者陳奕全攝）

施柏宇在《同棲散策》與林奕嵐湊對，他透露劇中有不少親密戲，也有挑戰道德觀念的橋段，至於尺度？他說自己有裸半身，笑說：「下半身就不能播了。」林奕嵐則說：「該遮的都有遮。」也因在片場被劇組保護的非常好，演員在拍親密戲前都不會過於緊張，她說：「在現場非常舒服。」

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林奕嵐的同門師姐林依晨懷孕停工，目前孕期已7個月，她透露有幾個月前有在公司春酒見到林依晨，大讚：「她的狀態非常好。」

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文化部長李遠親自出席活動，與14部備受注目的台劇團隊齊聚發聲，創造國內外更寬闊的能見度。李遠表示，台劇一直創下新的天花板，靠的是台劇產業中電視台、OTT平台、製作公司等的合作，「這是一個大家庭，我會盡力提供我能做的服務。」

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