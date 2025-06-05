台灣女孩葉舒華美炸 無濾鏡真實逆天長腿不科學

i-dle台灣成員舒華最近戒澱粉，看來身材更勻稱。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團i-dle的5名成員順利續約回歸，並開始進行專輯宣傳。其中來自台灣的舒華近日開始戒澱粉，想要體態變得更完美，最近從她的身材已經可以看見成效，她的身材明顯變瘦。近日有網友捕獲野生舒華，還拍了許多張零濾鏡的照片，照片放上微博之後，許多人都瘋喊：這身材比例也太不科學了。

網友在濟州島拍到舒華正在出外景。（翻攝自微博）

日前有網友在濟州島遇上舒華正在錄外景，所以好奇的網友就拍了幾張舒華的照片，照片中的舒華有著巴掌臉，一雙長腿纖細又修長，全身比例更是完美。舒華將長髮梳成波浪大捲，穿著垂墜感十足的流蘇針織上衣，搭配單寧牛仔喇叭褲。

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從照片中看來，舒華減肥頗見成效，加上她比例極佳，看起來腿部特別長，而露出的鎖骨部分則散發出女性獨有性感魅力，讓所有網友大喊：好仙啊～！

舒華臉上肉肉的感覺消失，應該是戒澱粉出現成果。（翻攝自微博）

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