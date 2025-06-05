蔡依林美國被肌肉男迷倒 遭追問色慾鬆口回應了

蔡依林的新歌《Pleasure》MV將在明天上線。（翻攝微博）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林前陣子到美國洛杉磯籌備新專輯，她在當地為了新歌練舞，不忘朝聖精彩的NBA賽事。天后直呼現場賽事非常精采，還表示：「每一個專注運動、打球的男生都很帥，就是眼睛吃冰淇淋的地方。」

蔡依林發片倒數，赴美排練新歌舞蹈。（翻攝微博）

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原來Jolin在美國行前看了NBA的紀錄片，來到洛杉磯特別想到球場朝聖，只可惜勒布朗詹姆斯（LeBron James）當天沒有上場。她笑說：「我覺得非常的精采，但LeBron沒有上場有點可惜，但我就無限放大，（拿手機）一直在找他。」

蔡依林為了新專輯到洛杉磯排舞。（翻攝YouTube）

Jolin談到，會打球的男生都好帥，看來小鹿亂撞顯得非常嬌羞，經紀人好奇追問，若是用專輯概念的「七宗罪」來發想，昨天看完球賽有想到什麼事，只見Jolin害羞回應：「到底想要幹嘛？色慾嗎？Lust Everyday.」不忘補充，「就很想要去碰一下，看他們手臂的肌肉有多結實。」

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