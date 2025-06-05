許光漢、張軒睿爆兄弟情斷 章廣辰「夾中間」頹廢露面全說了

《舊金山美容院》劇組導演杜政哲、演員連農翔、章廣辰、楊晴、檢場、蔣偉文出席。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕許光漢7月即將退伍，近來爆出他與張軒睿的兄弟情生變，兩人的共同好友章廣辰今（5日）帶著新作《舊金山美容院》出席文化部首次攜手台灣電視劇製作產業聯合總會舉辦「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，透露近期有和許光漢見面，坦言有看到好友鬧翻的新聞，澄清許光漢、張軒睿沒吵架，只是大家專注於現在的生活。

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章廣辰表示，有看到許光漢、張軒睿疑似不合的新聞，他認為彼此的關係差不多，「時間一直走，大家自然而然有新的方向、目標。」他稱自己和以前的朋友、同學很少聯絡，但也不是吵架、不合，「大家就專注於現在的生活。」

章廣辰坦言有看到好友鬧翻的新聞。（記者陳奕全攝）

章廣辰透露，活動結束後會參加新戲《有愛我們床上談》的殺青酒，剛好張軒睿也有演出，兩人會在殺青宴上見面，章廣辰笑說：「等下可能就會拍張照，大家突然問，會尷尬很正常。」至於是否面臨選邊站的問題？他說：「他們沒有問題，也沒有選邊站的問題，大家就正常來往，我跟施柏宇也很久沒見了，也不是我們不合就不會見面，這樣邏輯不對。」

章廣辰的造型頹廢，他說：「我正在進行一個轉型的階段，把很多時間留給自己，朋友也比較少見，這很正常。」

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