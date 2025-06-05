張蘭真的跟汪小菲斷絕關係？ 爆出積欠美容師服務費

汪小菲（左）才辦完奢華婚禮，媽媽張蘭卻爆出拖欠美容服務款項。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前婆婆張蘭日前才穿著白色鑽石珍珠中式禮服在汪小菲二婚婚宴上，再度當上「婆婆」，還開心招呼入場賓客。這頭汪小菲豪擲千金舉辦奢華婚禮，老母親張蘭卻爆出與前員工有金錢糾紛，還有一名美容業者出面爆料，只張蘭多次消費，卻欠款不付，張蘭氣得喊告。

張蘭被指控前後拖欠約新台幣21萬元。（翻攝自微博）

從事美容SPA業的網友爆料，張蘭多次深夜上門消費，更提前告知美容師走的時候不要打擾她休息，每次奉上帳單，張蘭都不簽。每次消費張蘭也會留點餘款沒有結清，例如5萬多人民幣（約新台幣21萬元）的帳單付個2～3萬（約新台幣8.3～12.4萬元）就走人不結帳了，最後大大小小總計拖欠5萬元人民幣。

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張蘭否認欠款，還怒喊告。（翻攝自微博）

網友向張蘭求證此事，張蘭回應：「我早就回復（覆）她了，只要有證據，願罰5百萬（約新台幣2082萬元），現在已經起訴她了」。爆料網友問張蘭：「妳知道她們凌晨2、3點打車（坐車）去您家是什麼感受嗎？輕手輕腳服務，連呼吸都不敢大聲，帳單多次帶去您都不簽」爆料這更說每次服務完之後時間都已經凌晨3、4點了，美容師都戰戰兢兢回家，更表示自己手頭上有10多頁手寫的消費紀錄，上面有每一位幫張蘭服務過的美容師簽名作證。

張蘭疑似欠款，張蘭的司機更是跩上天，怒嗆：「蘭姐差妳這點錢？」美容業者被張蘭封鎖，追討無門，實在沒辦法才上網討債，不過張蘭全盤否認，還怒喊提告。

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