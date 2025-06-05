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娛樂 最新消息

籃籃性感嗓音征服紅包場 被老闆欽點改名「高冷籃妃」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝新時代》最新一集來到台北萬華，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠化身「競選團隊」展開特別任務。節目走訪西門町、社子島、龍山寺青草巷，最終挑戰傳說中的「紅包場」──鳳凰大歌廳，笑料百出。

籃籃性感嗓音征服紅包場。（民視提供）籃籃性感嗓音征服紅包場。（民視提供）

節目首站尋找神祕的「台北島」，眾人誤以為是社子島，實際來到河岸沙洲，巧遇射箭達人陳立德。他透露這片沙洲原本在三重，因河床變化逐漸靠近台北，乾脆在這裡打造射箭場。眾人體驗射箭比賽，勝者可獲無毒蔬菜，敗者得喝混合蔬果汁，讓大家卯足全力對抗射箭高手。

來到第二站龍山寺青草巷，藝人們針對身體狀況尋找客製草藥方。籃籃搶先試喝草藥，竟瞬間變得「神采飛揚」，邊跳32撞邊放電，阿翔笑說：「是不是喝到什麼奇怪的藥？」郭忠祐喝完則嗓音大開，飆高音驚豔全場。阿翔還自爆曾患結石，被籃籃逼跳十下竟「震出石頭」，楊繡惠撿起還驚呼「熱的！」現場笑翻。

籃籃被老闆欽點改名為「高冷籃妃」。（民視提供）籃籃被老闆欽點改名為「高冷籃妃」。（民視提供）

最高潮則落在節目最後的「紅包場初體驗」。主持群走進萬華鳳凰大歌廳，親身體驗這個充滿台灣味的歌舞文化。籃籃主動請纓上台唱歌，與郭忠祐、陳怡婷合力演出收穫滿滿紅包。老闆陳金祥笑稱：「我們這有兩種人，一種唱得好，一種像她靠肢體語言取勝！」不僅讓籃籃爆笑，也正式欽點她為「高冷籃妃」，還說可以留在歌廳演出，封號一出全場掌聲如雷。

節目尾聲加入趣味淘汰賽，輸家將被「電麥克風」懲罰。籃籃與楊繡惠先後被電得尖叫連連，場面既刺激又爆笑，觀眾笑聲不斷。

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