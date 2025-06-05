織織曝16年戀情崩壞內幕 前男友初約會1舉動藏警訊

織織大談過去交往細節。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣漫畫家「織織」張子涵2023年宣布與交往長達16年的「賴賴」分手，除了會將過往感情生活畫成漫畫，也不時在社群分享過去交往的點滴，昨（4）她便發文透露，「通常微不足道的小事就是觀察對方想法的關鍵」，引起不少網友共鳴。

織織（右）與賴賴（左）曾交往長達16年。（翻攝自IG）

織織在IG限時動態發文透露，回憶起與賴賴的第一次約會，她當時買了一杯聖代，頂端擺著一顆草莓點綴，而正當她思考著要如何分食時，賴賴卻突然一口把草莓吞下，讓她當場傻眼，忍不住質問對方「怎麼沒有問」，結果賴賴先是辯稱以為她不吃草莓，接著又解釋，「因為家裡都是男生（哥哥弟弟）所以沒有顧慮別人的習慣。」

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織織如今回想此事，不禁感慨「如果我那時候就察覺不對，後來也不會有這6000天了。」另外，她也透露，某次兩人一起借住朋友家時，因為空間狹小，能夠休息的地方有限，但賴賴卻毫不猶豫的獨佔沙發，讓她只能睡在懶骨頭上，當下她也不以為然，是事後被友人提醒才驚覺，「以前到底可以多呆我就問」。

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