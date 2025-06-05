陳奕求婚成功首露面 被問是否要當爸...回應帶玄機

「男公館」劇組；演員陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、李千娜、周曉涵、邱偲琹、孫沁岳、林輝瑝。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳奕上月底向五分埔成衣廠千金紀曦晨求婚，送上成3.14克拉鑽戒抱得美人歸。他今（5日）帶著首度擔任製作人的影集《男公館》出席「台流來襲」劇集聯合行銷記者會，喜曝6月中會辦訂婚儀式，婚禮預計明年舉行，至於是否準備當爸，他語帶玄機說：「可以說的時候會告訴大家。」至於喜歡男娃還女娃？他說：「都好，健康就好。」

陳奕上月底向五分埔成衣廠千金紀曦晨求婚。（翻攝自IG）

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陳奕事前擔心求婚不成功，找了一大票親友助陣，他說：「還是有風險，求婚這種東西，不是也有人沒成功的嗎？」透露之前和紀曦晨就是以結婚為前提交往，他今年忙完《男公館》後，才敢進行到人生下一階段的旅程。

陳奕在紀曦晨生日當天，獻上親自設計的3.14克拉鑽戒求婚，他分享與未婚妻的姓氏英文拼音開頭都是C，便將2個C作為設計理念，放在戒檯裡頭，問及鑽戒的價格？他笑說：「結婚戒這種東西絕對是無價之寶。」

陳奕（右）求婚時送上成3.14克拉鑽戒。（翻攝自IG）

陳奕近來和紀曦晨去試婚紗，他表示早已規劃好結婚這件事，自豪是超前部屬，因為飯店太難訂，所以6月會先辦訂婚宴，「兩邊親友互相聚聚，就沒有勞師動眾，我們今年逢9，（婚禮）計畫是在明年。」兩人會先登記結婚，日子有特別去算，「今年的好日子不多，天數就那幾天，都有去了解。」

紀曦晨被懷疑有孕，陳奕瞬間支支吾吾，並稱「有答應過大家，可以說的時候會告訴大家。」問明年的婚禮，是否會多一個寶寶？他試圖扯開話題說：「希望明年《男公館》可以一起跟大家見面。」難道是未婚妻孕期尚未滿3個月？他說：「我會再努力。」被問是否會想當爸，他語帶肯定說：「這是一定要的，我們都有在規劃。」

陳奕出席「台流來襲」劇集聯合行銷記者會。（記者陳奕全攝）

陳奕為了《男公館》籌備了4年，從開拍到殺青，共瘦了17公斤、體脂降到13，自曝未婚妻不太滿意，「變比較不好抱，她比較喜歡以前的樣子，現在太硬了，當製作人太硬了。」

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