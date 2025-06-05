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娛樂 最新消息

王瑞霞被陳孟賢獨特唱腔嚇到 康康語出驚人「為什麼你在呻吟」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「漂亮寶貝」王瑞霞近日上《綜藝一級棒》，以台語歌《過暝的相思》展金嗓，獨特唱腔讓人回味不已；當李子森和杜忻恬合唱《天黑黑》時，讓王瑞霞不禁回憶起兒時在田埂邊追蜻蜓。

「漂亮寶貝」王瑞霞（中）將舉辦個人演唱會。（中視提供）「漂亮寶貝」王瑞霞（中）將舉辦個人演唱會。（中視提供）

節目推出「咱的故鄉咱的歌金曲好歌賞」，邀來有「漂亮寶貝」之稱的台語歌手王瑞霞，她踏入歌壇35年，將首度舉辦個人演唱會，消息傳出讓歌迷相當期待，另外她也推出全新專輯，是自己第一次擔任製作人，從選歌、編曲到錄音，都是精心籌備，新歌讓人聽過一、兩次就會唱。

蘇宥蓉演唱功力受好評。（中視提供）蘇宥蓉演唱功力受好評。（中視提供）

一集歌手選唱許多首跟「故鄉」有關的歌，像是經典必唱曲《黃昏的故鄉》，在杜忻恬的美聲詮釋下，把在場所有人帶入思鄉的情懷，王瑞霞也被她的真假音轉換，緊緊扣住心弦。接著輪到蘇宥蓉演唱《想厝的人》，第一句歌詞由陳孟賢以勾人的唱腔幫忙導唱，卻被康康吐槽：「這麼好聽的歌，為什麼你前面在呻吟？」陳孟賢也提出解釋：「想家也有不一樣的心情啊。」唱得當下王瑞霞坦言被嚇到，還忍不住問康康：「他這是怎麼了？」康康神回一句：「這是便祕嗎?」

李子森（左）、杜忻恬合唱《天黑黑》。（中視提供）李子森（左）、杜忻恬合唱《天黑黑》。（中視提供）

不光台語歌，李子森也挑戰《三百六十五里路》，王瑞霞聽完讚譽有加：「子森是我這幾年來，除了文章哥以外，我覺得他唱得非常得好，整個情緒的起伏非常有畫面。」接著又聽到李子森和杜忻恬合唱《天黑黑》，讓王瑞霞隨著歌聲，腦中彷彿看到自己小時候在田埂邊，在追蜻蜓的時候，這首歌的氣氛讓人重拾孩時的天真，加上兩人聲頻很對稱，歌聲相互呼應近乎完美。

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