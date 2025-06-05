李多慧破尺度辣曬「全裸入浴照」 掀網暴動猛放大

李多慧來台兩年人氣依舊不減。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入第二年，她擁有甜美外型及親民性格，再加上精湛舞藝，深受許多粉絲喜愛。日前她在社群平台上傳多張火辣入浴照，掀起大批網友暴動。

李多慧分享火辣泡澡照。（翻攝自IG）

李多慧近日才在社群透露自己已經搬進新家，並大方分享室內裝潢，日前再度分享居家生活照，在IG上傳多張性感入浴的畫面。可見她頭上戴著印有可愛卡通圖案的淺藍色浴帽，臉上塗滿黑色泥膜，身上一絲不掛的躺在泡泡浴中，不時對著鏡頭嘟嘴、吐舌賣萌，模樣相當俏皮，露出大片雪白粉嫩的肌膚，性感香肩及鎖骨令人目不轉睛，讓許多網友大飽眼福。

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照片曝光後，吸引大批網友朝聖，紛紛留言直呼，「對不起我放大了」、「好自然的照片好好笑」、「李多黑還是一樣的可愛漂亮」、「多慧寶，你這個身材臉蛋太犯規，愛死你了」。

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