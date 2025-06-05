林宥嘉換新老婆？ 女兒崩潰大喊：不喜歡

歌手林宥嘉（右）與丁文琪兩人於2017年結婚，後育有1對兒女。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手林宥嘉與丁文琪兩人於2017年結婚，後育有1對兒女，丁文琪經常在社群網站分享家庭生活，尤其是帶著1對兒女出去玩樂的照片，總是充滿歡笑。昨（4）丁文琪在網站上透露自己剪短頭髮，沒想到女兒竟認不住她，崩潰大喊：「不喜歡媽媽了」！

丁文琪曬出短髮新造型。（翻攝自IG）

丁文琪長年留著長髮，年初時頭髮長度一度超過鎖骨，這次修剪雖然瀏海長度沒有明顯變化，但是髮長從鎖骨剪短到肩膀附近。女兒一眼看到剪短頭髮的丁文琪，瞬間崩潰，除了大喊不喜歡媽媽，還哄不好。丁文琪只好耐心的哄著女兒說，「媽媽小時候當歌手的時候就是短頭髮呀！很多人覺得這樣很漂亮欸（自己說）」。丁文琪還特別翻出當年的MV證明自己曾經把頭髮剪短。

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可惜因為年代久遠，翻找出來的MV像素不是很高，畫面非常模糊，丁文琪苦笑說，這MV已經是23年前的事情，需要修復一番。

丁文琪翻出自己23年前的MV，大笑說該修復一下。（翻攝自IG）

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