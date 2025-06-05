徐若瑄抗癌「半年追蹤一次」 術後回診最新近況曝光

徐若瑄今天出席口腔保養品牌記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐若瑄今天出席口腔保養品牌記者會，她去年抗癌成功，現在固定半年追蹤一次，「剛檢查完，數值很好。」也自曝手術完之後唱歌比較好聽， 肌肉更認真去看待這件事。至於演藝圈颳起復古團體風，她則笑說「少女隊」沒有那麼經典，「沒有一首歌hit到那種狀態，會不會沒有人理我們。」

她與品牌的CEO Jon是多年好友，一起為品牌打造新曲《我的獨白》，她說當初手術後，就發現自己沒有辦法用以前的方式唱歌，「喉內肌群有一點改變， 每一首歌都重新找發聲位置， 重新定位。」也因此學到更多歌唱技巧去控制肌肉，Jon也認證和過去相比，她的聲音「沈穩」許多。

請繼續往下閱讀...

徐若瑄去年抗癌成功，現在固定半年追蹤一次。（記者胡舜翔攝）

「少女隊」堪稱偶像女團始祖，對於近年來男團接力復出，她謙稱：「『少女隊』2年而已，沒有像《放手》hit到那個狀態。」近日F4爆出將復出，她與吳建豪曾是「好朋友」，會不會期待他們合體？她則笑說：「我自己都很忙 ，現在的音樂市場我真的都沒法評價誒，在音樂上開心想做什麼就做。」

聽到F4接下來可能有開演唱會的計畫，她更大方說：「祝福，都祝福。音樂市場分眾，希望大家都開心，找到自己的IKIGAI（生命的意義）。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法