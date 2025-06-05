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娛樂 最新消息

黃光芹也被冒名詐騙 公開詐團手法怒嗆：我股票白痴

〔記者邱奕欽／台北報導〕名嘴黃光芹也被冒名詐騙！她昨（4日）在臉書曬出一組截圖，內容為詐騙集團假冒她的LINE帳號，以「股市名師」之姿試圖誘騙民眾加入群組、領取所謂「明牌」，甚至還有虛構人名「施宜均小姐」協助散播投資資訊，讓她氣得直呼：「我股票白痴啦！」

黃光芹遭詐團冒名進行詐騙。（組合照，翻攝自臉書）黃光芹遭詐團冒名進行詐騙。（組合照，翻攝自臉書）

從黃光芹曝光的詐騙訊息可見，該帳號自稱是黃光芹本人，開頭還引用經典語錄：「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步」，接著誘導民眾加入名為「知識分享」的LINE群組，聲稱會提供盤前盤中資訊與每週3到4檔「強勢明牌」，營造專業假象，引誘不知情者落入陷阱。

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對此，黃光芹無奈表示自己根本從未投資股票，對股市一竅不通，直言詐騙集團根本「搞錯對象」，她強調「若這也相信，我也沒法度了。」提醒大眾提高警覺，別被假冒名人話術給矇騙，更呼籲社群平台應加強認證與查核機制，以防更多人受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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