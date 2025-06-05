被靈界認證的玩咖？她曝呂秋遠「私生子內幕」：夜路走多碰到鬼

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕律師呂秋遠私生子風波延燒，他與生母律師林沄蓁正式開撕，雙方各說各話、互不相讓。對此，命理師沈嶸通靈呂秋遠與林沄蓁間的緣分能量，兩人至今仍是「刑剋」關係，都因互相傷害的能量而遭受損失。

律師呂秋遠私生子風波延燒。（本報資料照）

沈嶸通靈時發現林沄蓁身上具有很強的爭吵頻率，她之所以不甘示弱、堅持要跟呂秋遠槓上，並不是為了錢也不是為了感情，而是一種「我一定要勝過你」的意識。沈嶸分析，林沄蓁是競爭意識很強的人，很在意自己有沒有贏，在很多方面都想分出勝負，因此即使槓上呂秋遠會讓她付出代價，她也再所不惜，一定要壓過呂秋遠，「玉石俱焚」的能量非常強烈。

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沈嶸根據通靈結果表示，林沄蓁確實沒有主動追求呂秋遠，而呂秋遠也沒有主動追求林沄蓁的意思，兩人的結合是因雙方不良業力驅使而互相吸引所導致。沈嶸更深入調閱林沄蓁的腦波後，發現她與呂秋遠交往也不是純粹的「真愛」，其中也帶有自己的心機。林沄蓁早就知道呂秋遠男女關係複雜，但仍認為若是能得到呂秋遠這個人，對她個人的名聲與律師生涯將是一大加分。

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沈嶸通靈分析林沄蓁之所以渴望得到呂秋遠，主要目的有三個，一是自己的重要性會提高，二是會因跟呂秋遠在一起而在律師界更有名，三是呂秋遠可以在律師事業上照顧她，怎料呂秋遠跟她上床從頭到尾都只是想「舒壓」而已，根本沒有想要認真對待她。

不過，沈嶸也幫林沄蓁澄清，雖然她想得到呂秋遠，但並非刻意利用懷孕設局，她非常清楚生下小孩可能會有的後果，若選擇生下小孩，以她對呂秋遠的了解，呂秋遠一定會生氣翻臉；若選擇拿掉小孩，她至少還能保有原有的工作。

林沄蓁本來就渴望再有一個小孩，剛好因緣際會下身邊只有呂秋遠，所以乾脆順勢利用這個機會得到孩子，在她看來呂是個不錯的「有錢生父」，小孩未來有機會得到呂秋遠的遺產，而且她畢竟也39歲了，再不趕快把握機會以後就很難懷孕了，生小孩的決定並非是為了拴住呂，而是她真心想要這個孩子，她直播中所言確實不假，「縱使呂律師不要這個小孩，我當初的確是決定說我可以一力把她撫養長大。」

沈嶸通靈呂秋遠與林沄蓁間的緣分能量。（沈嶸提供）

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至於呂秋遠，沈嶸通靈後發現他是靈界認證的「玩咖」，根本不想在感情中負責任。早在私生子事件前，呂秋遠就曾被抓包同時周旋於3女之間，現在還傳出曾在6年前與北檢蕭姓女檢察官辦過婚宴。沈嶸分析呂秋遠的腦波，發現他確實認為與蕭女已是過去式了，但比起林沄蓁，他還更在乎蕭女，對於這次的私生子事件，呂秋遠並不如貼文中看起來的坦然，他非常煩悶自責，懊惱自己為何如此不小心，竟然會栽在這種事上，甚至對林昀蓁和小孩產生強烈的排斥心態。

沈嶸總結，呂秋遠是夜路走多碰到鬼，想玩又不戴套、不結紮，踢到林沄蓁這塊大鐵板，而現在林沄蓁爭的是一個跟呂秋遠「平起平坐」的機會，如今呂秋遠暖男形象大崩壞，林沄蓁也飽受霸凌與批評，雙方兩敗俱傷，誰都沒討到好處。

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