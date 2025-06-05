楊小黎遭「海鮮暗器」刺穿腿！忍痛錄影半夜突身體發冷

楊小黎腿遭海鮮刺傷，忍痛工作後才赴醫院檢查。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星楊小黎日前前往宜蘭大溪漁港進行節目外景拍攝，過程中卻意外受傷，遭海鮮刺破牛仔褲、導致腿部紅腫流血。她透過社群平台分享這段經歷，直呼：「我的人生真的是黑色喜劇，荒誕幽默，但是又有點好笑！」

她透露，拍攝當時一名熱情民眾不斷靠近，導致她只好一直往一旁的來賓方向閃避。沒想到來賓手上提滿活海鮮，其中疑似蝦子或螃蟹的尖刺，竟穿透塑膠袋及她的牛仔褲，直接刺入腿部，當下感到「一陣超級刺痛的酥麻」，但仍敬業撐到導演喊卡後才查看傷勢。

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巧的是，就在她蹲著擦血、消毒傷口時，海巡署人員到場詢問拍攝事宜。她只好一邊捲起褲管止血，一邊笑著遞名片並解釋拍攝內容，坦言當下畫面極為荒謬。

楊小黎宜蘭出外景發生意外。（翻攝自臉書）

楊小黎表示，當晚傷口持續紅腫、發熱，半夜甚至出現發冷症狀，只好服用自備抗生素與藥膏。隔日拍完早上行程後立即就醫，院方診斷為刺傷後正常反應，所幸當下有正確消毒處理，未引發更嚴重感染。

醫師聽完整起經過也忍不住笑說：「嗯～這個機率很低呢！」還誇她敬業，「被刺都還沒有叫」，讓楊小黎也哭笑不得。不過她很慶幸平安無事，結束就醫後也立即回歸工作崗位。

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