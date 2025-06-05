網美無辜中槍遭指「王義川兒子小三」 氣炸撂狠話

網美璃茉被誤指為王義川兒子的小三。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網美「璃茉」無辜被指是民進黨立委王義川兒子的小三，還繪聲繪影說璃茉是「陪玩賣奶瞎妹」，事實上並非如此，璃茉氣憤否認外，也表示：「誰在（再）眼瞎就會被我告」。

璃茉根本就不是小三，卻背了黑鍋。（翻攝自IG）

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璃茉經常在社群平台分享美照，大多都是性感的cosplay照片，由於標註的人當中有人被指稱是「王義川的兒子」小三的女生帳號，一堆人沒搞清楚事情來龍去脈，直接以為璃茉就是王義川兒子的小三，還瘋狂在社群平台流言攻擊「這是義川哥的媳婦喔，看到了」，把璃茉氣個半死。

王義川兒子前女友雖然澄清璃茉不是小三，但是她的版面已經罵聲一堆。（翻攝自IG）

璃茉再三強調網友指稱的｢小三」根本不是她，她甚至曬出與王義川兒子前女友的對話替自己澄清，璃茉抱怨，因為對方認錯人讓大家都誤會她是小三，就連王義川兒子的前女友也說：「我發的內容有清楚的帳號名字，跟你（妳）是完全沒有關係的」，說這這樣說，璃茉仍非常不滿回覆：「但這件事也與我無關，它們確實是從妳帳號來的」。

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璃茉嚴肅說，如果有人再誣指她是小三，她絕不輕饒，一定會透過法律途徑解決；至於其他惡意私訊詆毀她的網友，璃茉則要求道歉。

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