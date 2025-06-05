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崩潰！抓到男友參加「千人斬挑戰」 AV女優安慰反被罵翻

一名網友發現交往5年的男友參加邦妮發起的千人斬挑戰。（翻攝自IG）一名網友發現交往5年的男友參加邦妮發起的千人斬挑戰。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美邦妮（Bonnie Blue）日前在社群稱，自己完成12小時內激戰1057名男性，打破美國AV女優史帕克絲（Lisa Sparks）在2004年創下的紀錄，引起不少爭議，有一名女網友控訴，自己交往5年的男友竟是挑戰者之一，讓她崩潰直呼：「我再也不會跟任何男性講話了！」對此，邦妮發聲安慰對方，卻慘遭炎上。

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綜合外媒報導，一名女網友近日在TikTok上傳影片控訴，交往5年的男友竟然參加邦妮發起的「24小時千人斬挑戰」，只見她眼眶泛紅，似乎是剛哭過的樣子，並哽咽地說：「我發現交往五年的男友劈腿邦妮，他是那24小時內的1000人之一。我們本來要結婚的，平常很尊重他的隱私，但這次真的感覺不對。」

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影片曝光後，不少網友湧入留言，呼籲原PO去健康檢查，以防患上性病，該名女網友卻稱，自己與男友沒有發生過關係，引起不少質疑，更讓這個故事的真實性遭到懷疑。值得一提的是，邦妮也注意到這件事，親自回應網友，「他（男友）只是需要一個地方『射』而已，抱抱還是妳的」，卻被網友認為發言不妥，再次遭到輿論譴責。

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